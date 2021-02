Julia Roberts – George Clooney | Ξανά μαζί σε ταινία

Η νέα ταινία του Ol Parker που είχε σκηνοθετήσει το Mamma Mia! Here Wo Go Again, θα φέρει ξανά μαζί στα κινηματογραφικά στούντιο τη Julia Roberts και τον George Clooney. Πρόκειται για μια ρομαντική κομεντί που θα έχει τίτλο Ticket to Paradise, τα γυρίσματα της οποίας αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους μήνες. Ο Clooney θα αναλάβει και ένα μέρος της παραγωγής, μέσω της εταιρείας του, Smokehouse Pictures. Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπων της εταιρείας Universal, η ταινία θα βγει κανονικά στις αίθουσες και δεν θα ανέβει σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα streaming.

Οι δύο ηθοποιοί θα υποδυθούν ένα ζευγάρι διαζευγμένων γονέων που ταξιδεύουν στο Μπαλί για να εμποδίσουν την κόρη τους να κάνει το ίδιο λάθος που έκαναν κι αυτοί πριν από 25 χρόνια, να παντρευτεί. Εκτός από το Ocean’s Eleven, η Julia Roberts και ο George Clooney έχουν συνεργαστεί ξανά το 2016 στην ταινία Money Monster, την οποία είχε σκηνοθετήσει η Jodie Foster.