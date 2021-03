Kate Middleton | Νέο βιβλίο αποκαλύπτει γιατί δεν ήθελε να αντιγράψει το στιλ της Diana

Όταν η Kate Middleton παντρεύτηκε τον πρίγκιπα William το 2011, ήδη βόλοι προσπαθούσαν να την συγκρίνουν με τη Diana. Η ανάγκη του βρετανικού λαού για μια ακόμα "πριγκίπισσα του λαού” έκανε τον εγχώριο Τύπο να ξοδεύει σελίδες σε συγκρίσεις των δύο γυναικών τόσο στη συμπεριφορά όσο και στο στιλ.

Η δούκισσα του Cambridge, βέβαια, όπως αποκαλύπτει στο νέο της βιβλίο η συγγραφέας Bethan Holt δεν ήθελε να ακολουθήσει το στιλ της Diana. Όπως γράφει στο 'The Duchess of Cambridge: A decade of Modern Royal Style”, σύμφωνα το Honey 9, οι δύο γυναίκες έχουν εντελώς διαφορετικό στιλ παρά το γεγονός ότι η Kate συχνά εμπνέεται από τα looks της αδικοχαμένης πεθερά της.

"Πιστεύω ότι η Kate ήταν πολύ προσεχτική να μην βυθιστεί στη μόδα με τον τρόπο που το είχε κάνει η Diana. Η Diana έγινε πολύ γρήγορα fashion icon και όλοι ασχολούνταν με το τι φορούσε. Νομίζω ότι η Kate ήταν λίγο παραπάνω διστακτική γιατί δεν ήθελε να ασχολούνται όλοι μόνο με το τι φορούσε”.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 10 χρόνων όμως μετά το γάμο, η αυτοπεποίθησή της ανέβαινε κι έτσι άλλαξε και η σχέση της με τη μόδα. Πλέον είναι πιο θαρραλέα στις στιλιστικές επιλογές και έχει μάλιστα δοκιμάσει και κάποια κόλπα της Diana, όπως τα κρυφά μηνύματα που περνούσε μέσα από τα outfits της.

"Νομίζω ότι έχει στα αλήθεια συνειδητοποιήσει και μάθει από τη Diana ότι μπορείς να περάσεις μηνύματα μέσα από το στιλ σου. Όταν γεννήθηκε ο πρίγκιπας George φόρεσε ένα μπλε πουά φόρεμα που ήταν ένα νεύμα στη Diana που είχε φορέσει κάτι παρόμοιο όταν γεννήθηκε ο William”. Το ίδιο είχε κάνει και όταν γεννήθηκε ο Louis, φορώντας ένα κόκκινο-άσπρο φόρεμα που φορούσε και η Diana μετά τη γέννηση του Harry.

Όπως αναφέρει η συγγραφέας, η Kate "δεν τιμά την Diana με το στιλ της κάθε φορά αλλά στις ειδικές περιπτώσεις θα την μιμηθεί και θα εμπνευστεί από αυτή”. Και φυσικά, επειδή η Middleton δεν είναι απλά δούκισσα αλλά είναι και μητέρα, το στιλ της έχει αλλάξει και έχει επηρεαστεί από την μητρότητα.