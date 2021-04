H Gwen Stefani έδωσε την καλύτερη συμβουλή ομορφιάς στις γυναίκες μετά τα 50

Η Gwen Stefani είναι από τις διάσημες γυναίκες που έχουν καταφέρει να έχουν ένα νεανικό look χωρίς να φαίνεται περίεργο ή "πλαστικό”. Η 51χρονη star που πρόσφατα μέσα από το νέο της βίντεο κλιπ για το τραγούδι 'Let Me Reintroduce Myself' έδειξε πόσο έχει αλλάξει το στιλ της από την αρχή της καριέρας της, δείχνει το ίδιο λαμπερή ακόμα και σήμερα.

Σε συνέντευξή της στην Daily Telegraph, η Stefani αποκάλυψε πώς αντιλαμβάνεται η ίδια τον χρόνο που περνά: "Είναι δύσκολο για όλους να μεγαλώνουν και να αντιμετωπίζουν τη ζωή. Ειδικά για τις γυναίκες και τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Μπορεί να είναι αποθαρρυντικό αλλά το προσπερνάς προσπαθώντας να είσαι η πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού σου εσωτερικά και εξωτερικά”.

Αυτό έκανε, άλλωστε, και η ίδια τις τελευταίες δύο δεκαετίες, για αυτό νιώθω περήφανη για τα όσα γράφονται για την εμφάνισή της. "Οι άνθρωποι μιλάνε για την ηλικία μου σαν κομπλιμέντο. Με έχει πιάσει εμμονή με το πώς μεγαλώνω κι εμένα”, λέει η Gwen που βρήκε την αυτοπεποίθηση να ξανακάνει τα πιο διάσημα looks της καριέρας της στο νέο της βίντεο κλιπ.

Τι κάνει, όμως, για να διατηρεί ένα τόσο νεανικό look; Σύμφωνα με την ίδια, το μυστικό δεν είναι κάποια θαυματουργή κρέμα αλλά ο σύντροφός της Blake Shelton: "Ο Shelton είναι ο καλύτερος άντρας. Κοιτάζω πίσω στα τελευταία χρόνια και βλέπω φωτογραφίες από τότε που άρχισα να φιλάω τον Blake και είμαι στα καλύτερά μου σε αυτές. Η αγάπη μου πάει και νομίζω ότι αυτό φαίνεται, στα αλήθεια φαίνεται”.