H Sharon Stone είχε κάποτε πληρώσει τον μισθό του Leonardo DiCaprio

Η Sharon Stone είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία του Sam Raimi "The Quick and the Dead” to 1995 μαζί με τον νεαρό τότε Leonardo DiCaprio. Εικοσιέξι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η star αποκαλύπτει ότι ήταν εκείνη που είχε πληρώσει τον μισθό του διάσημου σήμερα ηθοποιού.

Όπως γράφει στην αυτοβιογραφία της The Beauty of Living Twice, η Stone είχε πληρώσει τον ηθοποιό όταν το στούντιο αρνήθηκε να επενδύσει σε ένα νέο όνομα.

Ο DiCaprio που υποδύθηκε τελικά τον Fee Herod στο γουέστερν, είχε μεγάλο ανταγωνισμό στις auditions για τον ρόλο. Η Stone τότε ήταν συμπαραγωγός στην ταινία και όπως αποκάλυψε: "Αυτό το παιδί που λεγόταν Leonardo DiCaprio ήταν ο μόνος που πήγε τέλεια στην audition κατά τη γνώμη μου. Ήταν ο μόνος που ήρθε και έκλαψε την ώρα που ικέτευε τον πατέρα του να τον αγαπήσει ενώ πέθαινε, όπως ήταν η σκηνή”.

Η TriStar Pictures, όμως, τόνισε δεν ήθελε έναν άγνωστο ηθοποιό, άλλωστε ακόμα δεν είχε πρωταγωνιστήσει στο "Ρωμαίος και Ιουλιέτα” που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό.

"Το στούντιο είπε πως αν τον ήθελα τόσο πολύ, μπορούσα να τον πληρώσω εγώ από τον μισθό μου. Κι αυτό έκανα” εξομολογήθηκε η ηθοποιός.