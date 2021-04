Selena Gomez, JLo | Θα συμμετάσχουν σε συναυλία για τα εμβόλια κατά της covid-19

Η συναυλία ‘Vax Live: The Concert to Reunite the World’ έχει στόχο να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί.