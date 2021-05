Kate Middleton | Η έκθεση φωτογραφίας "Hold Still" γίνεται βιβλίο

Το περσινό project της Kate Middleton, "Hold Still", σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη εν μέσω καραντίνας, είχε τεράστια απήχηση με 31.000 συμμετοχές να υποβάλλονται από τις πολίτες της Βρετανίας.

Η δούκισσα του Cambridge είχε ζητήσει από τον βρετανικό λαό να στείλει τις δικές του φωτογραφίες, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τι σήμαινε για εκείνους η ζωή στην καραντίνα, με σκοπό να κάνουν μια καταγραφή της δύσκολης αυτής περιόδου, απαθανατίζοντας "το πορτραίτο του έθνους".

Από τις χιλιάδες συμμετοχές, η Middleton μαζί με μια επιτροπή επέλεξαν τις καλύτερες 100, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην ομώνυμη έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη. Τώρα, οι φωτογραφίες αυτές γίνονται βιβλίο, με τη δούκισσα του Cambridge να ανακοινώνει την επίσημη κυκλοφορία αύριο 7 Μαΐου.

Kάθε φωτογραφία θα συνοδεύεται από ένα κείμενο, το οποίο θα διηγείται την ιστορία του κάθε στιγμιότυπου. Η Middleton μάλιστα, νωρίτερα είχε δώσει μία γεύση από το εξώφυλλο του βιβλίου μέσω του επίσημου Instagram λογαριασμού τους.

"Όταν θα αναλογιζόμαστε την πανδημία του κορονοϊού δεκαετίες από τώρα, θα σκεφτόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε-τους αγαπημένους που χάσαμε, την παρατεταμένη αποξένωση από την οικογένεια και τους φίλους μας και την καταπόνηση των επαγγελματιών της πρώτης γραμμής. Αλλά θα θυμόμαστε επίσης τα θετικά: τις απίστευτες πράξεις καλοσύνης, εκείνους που βοήθησαν και τους ήρωες που εμφανίστηκαν από όλους τους χώρους και πώς όλοι μαζί προσαρμοστήκαμε στην καινούρια κανονικότητα. Μέσα από το Hold Still, ήθελα να χρησιμοποιήσω τη δύναμη της φωτογραφίας για να δημιουργήσουμε ένα αρχείο με διάρκεια από όλα όσα βιώσαμε - να απαθανατίσουμε τις ιστορίες ατόμων και να καταγράψουμε σημαντικές στιγμές με τις οικογένειες και τις κοινότητες όπως ζήσαμε μέσα σε αυτή την πανδημία", λέει στον πρόλογο η δούκισσα του Cambridge.

Το "Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020" των 168 σελίδων θα πωλείται για 24.95 λίρες, περίπου 34 δολάρια. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες της Εθνικής Πινακοθήκης αλλά και για τον φιλανθρωπικό οργανισμό "Mind".