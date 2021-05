Πρίγκιπας William – Kate Middleton | Άλλαξαν (πάλι) το όνομά τους στο Instagram

Πριν ένα χρόνο, ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton είχαν αλλάξει το όνομα του προφίλ τους στο Instagram και στο Twitter από 'Kensington Palace' σε 'The Duke and Duchess of Cambridge', ενώ λίγο αργότερα είχαν επιλέξει το 'Kensigton Royal' που ήταν εξαρχης και το username του λογαριασμού. Φαίνεται, όμως, πως αποφάσισαν να αλλάξουν εκ νέου το όνομά τους στο Instagram και να επιστρέψουν στο πιο φιλικό "The Duke and Duchess of Cambridge”.

Η αλλαγή αυτή έρχεται λίγο μετά το λανσάρισμα του νέου καναλιού του William και της Kate στο YouTube και φαίνεται ότι γίνεται στα πλαίσια μιας προσπάθειας να έχουν ένα πιο προσωπικό ύφος στα social media.

Το πρώτο βίντεο εξάλλου που ανέβασαν στο YouTube είναι χιουμοριστικό και δείχνει τον William να λέει στην Kate να προσέχει τι θα πει γιατί γυρίζουν βίντεο, με εκείνη να του λέει χαμογελώντας 'το ξέρω!”.

Η πρώτη ανάρτηση που έκανε ο δούκας και η δούκισσα του Cambridge στο Instagram ήταν για να ευχηθούν για τα γενέθλια του Archie που έγινε δύο χρονών.