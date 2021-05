Ο Kevin Spacey επιστρέφει στο σινεμά συμμετέχοντας σε ταινία με επίκεντρο υπόθεση παιδοφιλίας

Την επιστροφή του στο σινεμά ετοιμάζει ο Kevin Spacey, μετά τις κατηγορίες που δέχτηκε το 2017 ότι εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά διάφορους φερέλπιδες ηθοποιούς, ανάμεσά τους και έναν ανήλικο (τον Anthony Rapp που ξεκίνησε τις αποκαλύψεις). Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αρνήθηκε επανειλημμένα τις κατηγορίες, ωστόσο η φήμη του και η καριέρα του βρέθηκαν σε κατακόρυφη πτώση - με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την "εξαφάνισή" του από τη επιτυχημένη σειρά House of Cards- και πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν τότε αν θα καταφέρει ποτέ να επιστρέψει στην υποκριτική.

Ωστόσο, ρεπορτάζ της The Telegraph αναφέρει ότι ο Spacey ετοιμάζει την επιστροφή του στο σινεμά και μάλιστα στον ρόλο ενός ντετέκτιβ που αναλαμβάνει να ερευνήσει τις αμφίβολες κατηγορίες για παιδοφιλία εναντίον ενός τυφλού καλλιτέχνη. Η ταινία με τίτλο "L’uomo che disegnò Dio" ("The Man who drew God”) είναι σε σκηνοθεσία του Ιταλού σκηνοθέτη Franco Nero, ενώ η σύζυγος του Vanessa Redgrave, θα είναι συμπρωταγωνίστρια του Spacey. Στον ρόλο του καλλιτέχνη, που δέχεται τις κατηγορίες, θα βρίσκεται ο ίδιος ο Nero.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο Kevin Spacey θα αρχίσει σύντομα γυρίσματα, κι αυτή θα είναι η πρώτη του αξιοσημείωτη ερμηνεία μετά τα σκάνδαλα.