Sophie Turner | Η τηλεοπτική επιστροφή της σε αστυνομική σειρά

Η Sophie Turner επιστρέφει στο HBO μετά το Game of Thrones, με ένα ρόλο αυτή τη φορά σε μια αστυνομική σειρά που είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Το 'The Staircase' αφορά στον μυστηριώδη θάνατο της Kathleen Peterson, της δεύτερης συζύγου του συγγραφέα Michael Peterson.

Στη σειρά θα πρωταγωνιστούν ο Colin Firth και η Toni Colette ενώ παραγωγοί και σεναριογράφοι θα είναι οι Antonio Campos του 'The Devil All the Time' και η Maggie Cohn του American Crime Story.

Η σειρά διαπραγματεύεται την ιστορία της Peterson που είχε βρεθεί νεκρή στις σκάλες τους σπιτιού της στη Νότια Καρολίνα το 2001. Όταν ο σύζυγός της, Michael, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία είπε ότι είχε πέσει από τις σκάλες. Ο Michael κατηγορήθηκε ότι χτύπησε τη γυναίκα του μέχρι θανάτου και καταδικάστηκε με ισόβια ποινή φυλάκισης. Το 2011 έγινε νέα δίκη, όταν το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ένας μάρτυρας είχε πει ψέμματα και τελικά το 2017 απελευθερώθηκε.

Η ιστορία έγινε περισσότερο γνωστή μέσα από τη σειρά ντοκιμαντέρ του γάλλου Jean-Xavier de Lestrade που προβλήθηκε και μέσα από το Netflix, στην οποία ο Michael δήλωσε αθώος.