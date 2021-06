Anya Taylor-Joy | Ο νέος της ρόλος στο πλευρό ενός από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του

Ύστερα από τις συμμετοχές της στις ταινίες "Split" και "Glass" που ανέδειξαν το ταλέντο της, ένα πέρασμα από τη σειρά "Peeky Blinders" και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο "The Queen's Gambit" που απογείωσε την καριέρα της, η Anya Taylor-Joy φαίνεται πως έχει πολλά ακόμη να προσφέρει στον κινηματογράφο και γενικότερα στον χώρο της υποκριτικής.

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας της ταινίας "Last Night in Soho" και μαζί με αυτό, η είδηση για τον επόμενο ρόλο της στην ταινία "The Menu" στο πλευρό του Ralph Fiennes. Η25χρονη ηθοποιός, σύμφωνα με το Deadline, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να κλείσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο ψυχολογικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας που θα επικεντρώνεται στον εκκεντρικό χώρο της μαγειρικής.

Getty Images Ο ηθοποιός Ralph Fiennes

Η ταινία "The Menu" αναφέρεται στην εμπειρία ενός νεαρού ζευγαριού, το οποίο αποφασίζει να επισκεφθεί ένα πολυτελές εστιατόριο σ'ένα απομακρυσμένο νησί, προκειμένου να γευθεί το μενού ενός αναγνωρισμένου σεφ, ανακαλύπτοντας διάφορες εκπλήξεις. Η Taylor-Joy πρόκειται να ενσαρκώσει τη μία εκ των δύο από το ζευγάρι ενώ ο Fiennes θα αναλάβει τον ρόλο του σεφ.

Η Taylor-Joy φαίνεται πως έχει ήδη προγραμματισμένη μία πολύ απαιτητική χρονιά μπροστά της αφού ταυτόχρονα θα πρωταγωνιστήσει στο Viking δράμα "The Northman", θα συμμετέχει στην ταινία του David O. Russell, που ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα του τίτλου, ενώ ακούγεται και το όνομά της για το spinoff της ταινίας "Mad Max" με τίτλο "Furiosa".