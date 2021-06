Frank Sinatra | Ένα νέο βιβλίο εξηγει γιατί δεν είναι ο πατέρας του Ronan Farrow

To νέο βιβλίο του στενού φίλου του Frank Sinatra, Tony Oppedisano, με τίτλο 'Sinatra and Me: In the Wee Smaill Hours' είναι γεμάτο ιστορίες που συζητούσε ο τραγουδιστής με τον φίλο του τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ανάμεσα σε αυτές, είναι και η εξήγηση του Oppedisano για το αν ο γιος της Mia Farrow είναι και παιδί του Sinatra.

Γράφοντας για τη σχέση της Mia Farrow με τον τραγουδιστή μετά το διαζύγιό τους το 1968 και τη δυνατή φιλία που κράτησαν μετά τον γάμο τους, εξήγησε και το εάν οι δυο σταρ είχαν και ερωτικές σχέσεις. Μάλιστα, θέλησε να δώσει και τέλος στις φήμες που είχαν γίνει πρωτοσέλιδο το 2013 κι ήθελαν τον γιο της ηθοποιού, Ronan Farrow, να είναι παιδί του τραγουδιστή.

Οι φήμες είχαν ξεκινήσει όταν η Mia σε ερώτηση για το αν ο Ronan θα μπορούσε να είναι παιδί του Sinatra είχε πει "πιθανόν”. Ο γιος της ηθοποιού είχε γεννηθεί δύο δεκαετίες μετά το διαζύγιό της με τον Sinatra, όταν εκείνη είχε σχέση με τον Woody Allen. Ο σκηνοθέτης, βέβαια, είχε τις αμφιβολίες του για το αν είναι ο πατέρας του παιδιού: "Κατά τη γνώμη μου είναι παιδί μου. Νομίζω ότι είναι, αλλά δεν θα στοιχημάτιζα τη ζωή μου σε αυτό”, είχε πει στο New York Magazine.

Στο νέο βιβλίο για τη ζωή του Frank Sinatra, ο Oppedisano γράφει πως "υπήρχαν πολλές φήμες για το ότι ο Frank πιθανόν να ήταν ο βιολογικός πατέρας του Ronan. Φήμες που νομίζω ότι είμαι σε θέση να σταματήσω”.

Ο Sinatra και η Mia παρέμειναν φίλοι μετά τον γάμο τους και μάλιστα κάποια στιγμή, το 1992, είχαν κάνει μια μυστική συνάντηση στο Waldorf Astoria όταν ο τραγουδιστής έμενε εκεί: "Όταν εκείνη ξεκίνησε να έχει προβλήματα στον γάμο της με τον Woody έψαχνε για παρηγοριά και ήταν σαν δυο παλιοί φίλοι που συναντιόντουσαν ξανά. Εκείνη ήταν συντετριμμένη κι αυτός ήταν εκεί να την στηρίξει”.

Όπως αποκαλύπτει, όμως, ο συγγραφέας, τα προβλήματα υγείας που είχε τότε ο Sinatra δεν θα του επέτρεπαν να είναι ο πατέρας του Ronan. Ο τραγουδιστής είχε κάνει στα τέλη του 1986 μια επείγουσα επέμβαση εκκολπωματίτιδας κι έπρεπε να φορά ένα σάκο κολοστομίας μέχρι να θεραπευτεί εντελώς. Επιπλέον, η ημερομηνία γέννησης του Ronan στις 19 Δεκέμβρη 1987 έδειχνε ότι ο Sinatra δεν θα μπορούσε να είχε συναντηθεί με την ηθοποιό:

"Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι για τον Sinatra να μπορούσε να είναι ο πατέρας του Ronan και οι δύο παράλογοι. Είτε η Mia θα είχε κάνει ένα μυστικό ταξίδι ώστε να βρεθεί με τον Frank στο σπίτι του στην Καλιφόρνια με την (τέταρτη σύζυγό του) Barbara παρούσα, είτε ο Fran φορώντας τον ρομαντικό σάκο κολοστομίας, να ταξίδεψε στο Connecticut ενώ είχε παραστάσεις στο Atlantic City”.

Αυτό, όμως, που τον κάνει να πιστεύει ότι ο Sinatra δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του Ronan είναι ότι αυτό δεν θα ταίριαζε στον χαρακτήρα του star: "Εάν ο Ronan ήταν ο γιος του Frank, εκείνος θα τον είχε αναγνωρίσει”.

Ο Ronan σε συνέντευξή του το 2013 στο Vulture είχε πει: "Γνωρίζω ότι αυτή η ιστορία υπάρχει εδώ και χρόνια. Μου έκανε κατά κάποιο τρόπο εντύπωση που έγινε τόσο μεγάλο θέμα τώρα τελευταία. Καταλαβαίνω πόσο ξεκαρδιστικό είναι. Εννοώ είναι μια γελοία κατάσταση. Στην ουσία δεν μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχει σαν φήμη δημοσίως και ιδιωτικά εδώ και καιρό”.

Ο Oppedisano πιστεύει ότι δεν υπάρχει κάποια βαρύτητα και στην ομοιότητα που προσάπτουν στον Sinatra και τον Ronan: "Δείτε τον Ronan και δείτε και τη Mia στην ίδια ηλικία. Μοιάζουν με δίδυμα. Κι εγώ έχω μπλε μάτια και δεν είμαι γιος του Frank”.