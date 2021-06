Amy Winehouse | Οι αποκαλύψεις του καλύτερού της φίλου για τον θάνατό της

Ο καλύτερος φίλος της Amy Winehouse, o τραγουδιστής Tyler James, μίλησε για πρώτη φορά για τον τραγικό θάνατο της τραγουδίστριας με αφορμή το βιβλίο του ‘My Amy: The Life We Shared’.

O τραγουδιστής αποκάλυψε στους The Times ότι είχε "ξεμείνει από ιδέες" προσπαθώντας να βοηθήσει την star να ξεπεράσει τους εθισμούς της. Όπως είπε δύο μέρες πριν τον θάνατό της, είχε φύγει από το σπίτι της στο Λονδίνο μετά από μια διαφωνία μαζί της, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα την σόκαρε και θα την έκανε να σταματήσει το ποτό.

Την επόμενη μέρα εκείνη του άφησε ένα μήνυμα στο κινητό και του έλεγε "είσαι καλά; Σε παρακαλώ έλα σπίτι". Όταν ο Tyler επέστρεψε βρήκε ένα ασθενοφόρο έξω από το κτίριο και την Winehouse νεκρή στο υπνοδωμάτιό της.

"Η Amy ήταν ο κόσμος μου" λέει ο James που γνώρισε την τραγουδίστρια σε ηλικία 13 ετών. "Ποτέ δεν είχα τέτοια σύνδεση με κάποιον άλλο και ποτέ δεν θα έχω. Την αγαπούσα. Είχα μια αποστολή. Είχα μια δουλειά, να την κάνω καλά και μόνο αυτό ήθελα να κάνω" εξομολογήθηκε.

"Θέλω ο κόσμος να αναγνωρίσει το πόσο σκληρά προσπαθούσε να κόψει τα ναρκωτικά και πόσο κοντά ήταν στο να κόψει το ποτό και να γίνει υγιής" εξήγησε αποκαλύπτοντας ότι η Winehouse "ήταν ένα κορίτσι στα 20 που υπέφερε από εθισμό και όλοι ήταν μέρος αυτού. Όλοι το παρακολουθούσαν. Όταν πας για αποτοξίνωση πρέπει να είσαι πιο δυνατός από ποτέ, τη στιγμή ακριβώς που είσαι στην πιο αδύναμη φάση της ζωής σου. Κι έπρεπε να το κάνει αυτό μπροστά στον κόσμο".

Ο James θυμάται ότι το σκηνικό έξω από το σπίτι της μετά τον θάνατό της ήταν σαν να βρισκόταν "σε κινηματογραφική πρεμιέρα" με τα media και τους fans να έχουν κατακλύσει το σημείο. Ήταν μια απεικόνιση της παγκόσμιας φήμης που είχε αποκτήσει από τότε που είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ της Back to Black.

Στο βιβλίο του, ο Tyler εξηγεί πώς ένιωθε η Amy μετά την επιτυχία και πώς "ήταν να ζεις πραγματικά σε αυτό τον κόσμο". Όπως είπε χαρακτηριστικά "με αυτό το επίπεδο δόξας, αυτό το επίπεδο εισβολής και έλλειψης ιδιωτικότητας. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει την επίδραση που έχει σε έναν άνθρωπο. Επιζητούσε το φυσιολογικό. Το μεγαλύτερο πράγμα που την κατέστρεψε ήταν το γεγονός ότι ήταν διάσημη".