Kate Middleton | Η εμφάνιση με την πολύχρωμη ομπρέλα που τράβηξε τα βλέμματα

Η Kate Middleton μετά την ανακοίνωση για την ίδρυση του The Royal Foundation for Early Childhood, συναντήθηκε με ειδικούς και γονείς στο London School of Economics.

Η εμφάνισή της εντυπωσίασε για ακόμα μια φορά, αφού είχε επιλέξει ένα κομψό LK Bennett φόρεμα σε pale blue απόχρωση και nude γόβες, ενώ λόγω της βροχής είχε συνδυάσει το look της με μια πολύχρωμη ομπρέλα.

Η παρουσία της στο πανεπιστήμιο φαίνεται ότι εντυπωσίασε όσους βρίσκονταν εκεί με κάποιους μάλιστα να ανεβάζουν την άφιξή της στα social media και να σχολιάζουν το πόσο ευγενική και εντυπωσιακή είναι από κοντά.

Η Kate Middleton συνάντησε μια ομάδα γονιών που την τελευταία δεκαετία έχουν "την βοήθησαν να καταλάβει τη σημασία της παροχής στήριξης σε γονείς κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής των παιδιών" όπως ανακοίνωσε το Kensington Palace.