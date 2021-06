Quentin Tarantino | Αποκάλυψε πότε σκοπεύει να αποσυρθεί από τον κινηματογράφο

Ο βραβευμένος με όσκαρ Quentin Tarantino είναι έτοιμος να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μόλις ολοκληρώσει τη νέα του ταινία. Ο σκηνοθέτης των Pulp Fiction, Inglorious Basterds και Kill Bill Vol.1 και Vol. 2, δήλωσε πως ύστερα από το 10ο πρότζεκτ που έχει αναλάβει, θα σταματήσει τη δημιουργία ταινιών.

Η 9η ταινία του "Once Upon a Time in Hollywood" με πρωταγωνιστές τους Brad Pitt, Leonardo DiCaprio και Margot Robbie απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Η 10η που βρίσκεται στα σκαριά θα είναι η τελευταία του, αφού μετά την ολοκλήρωσή της, η σκηνοθέτης θα επικεντρωθεί στη συγγραφή βιβλίων για τον κινηματογράφου και το θέατρο.

Όπως δήλωσε σε νέα συνέντευξή του στον Bill Maher, οι δημιουργοί ταινιών δεν γίνονται καλύτεροι. "Δουλεύοντας για 30 χρόνια, πραγματοποιώντας τόσες ταινίες που έκανα, δεν είναι τόσες πολλές όσες έχουν κάνει άλλοι, αλλά είναι μία μακρά καριέρα. Είναι μια πολύ μακρά καριέρα", είπε χαρακτηριστικά ο 58χρονος σκηνοθέτης.

Ο Tarantino που μένει μόνιμα στο Ισραήλ με τη γυναίκα του Daniella και τον 1 έτους γιο τους, Leo, νιώθει πως έχει δώσει ό,τι είχε και δεν είχε για την καριέρα του. Την ίδια στιγμή έδωσε ένα παράδειγμα προκειμένου να υποστηρίξει τα λεγόμενά του, μιλώντας για τον σκηνοθέτη της ταινίας "Dirty Harry", Don Siegel, ο οποίος κατά τη γνώμη του έχει δουλέψει υπερβολικά πολύ. "Αν είχε αποσυρθεί το 1979, όταν έκανε το "Απόδραση από το Αλκατράζ", τι φανταστική τελευταία ταινία! Τι έξοδος! Όμως πάει και κάνει άλλες δύο, δεν τις εννοεί".

Επίσης στο αναπάντητο ερώτημα του Internet για το αν θα έκανε το remake του Reservoir Dogs, ο ίδιος είπε πως δεν θα το κάνει παρά τις πιέσεις των φαν, φυσικά όμως υποστήριξε πως το είχε σκεφτεί. Για το αν πάλι θα έκανε μία ταινία τρόμου, δεν το απορρίπτει, όμως θα το έκανε μόνο αν υπήρχε η σωστή ιδέα. "Αν μου έρθει μια φανταστική ιστορία για ταινία τρόμου, θα την κάνω ως τη 10η ταινία μου. Λατρεύω τις ταινίες τρόμου. Θα μου άρεσε να έκανα μία τέτοια ταινία", είχε δηλώσει στην προώθηση του 9ου πρότζεκ του.