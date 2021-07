Κάννες 2021 | Η Sharon Stone ήταν η βασίλισσα του red carpet

Με μία σειρά εντυπωσιακών εμφανίσεων στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών, η Sharon Stone απέδειξε πως η βασίλισσα επέστρεψε στον θρόνο της. Η 63χρονη ηθοποιός έλαμψε στην τελετή κλεισίματος του Φεστιβάλ και στην προβολή της ταινίας "OSS 117: From Africa With Love", επιλέγοντας να πραγματοποιήσει ακόμα μία εκθαμβωτική εμφάνιση, με τα φωτογραφικά κλικ να πέφτουν βροχή.

Η ηθοποιός εντυπωσίασε μέσα στη λευκή δημιουργία των Dolce & Gabbana, η οποία αποτελούνταν από ένα αστραφτερό στράπλες bodice, διακοσμημένο με εκατοντάδες πέτρες και μία λευκή φούστα με άνοιγμα στο πλάι. Το ευρηματικό χαρακτηριστικό που αναβάθμιζε στιλιστικά την εμφάνισή της ήταν η τύπου κάπα που αποτελούσε συνέχεια της φούστας και έδινε την εντύπωση ενός φορέματος με έναν ώμο. Όσο για το beauty look της το no make up μακιγιάζ της και τα τραβηγμένα πίσω κοντά της μαλλιά ταίριαζαν νοηματικά με την κομψότητα του φορέματος.

Την τελευταία βραδιά της τελετής, η Stone ήταν ευδιάθετη, χαιρετώντας το κοινό και στέλνοντας φιλιά στους φωτογράφους. Μάλιστα, η ίδια συμπαρουσίασε τη νικήτρια του Χρυσού Φοίνικα, δίνοντας το βραβείο στην ταινία Titane και στην Julia Ducourau αφού ο Spike Lee είχε καταλάθος αποκαλύψει το όνομα στην αρχή της απονομής. Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη και από τα social media, όπου πολλοί συμφωνούσαν πως όσο η ηθοποιός μεγαλώνει, γίνεται ακόμα καλύτερη. Αρκετοί ήταν εκείνοι που αναφέρθηκαν και στο υπέροχο σώμα της, το οποίο, μάλιστα, πρόσφατα μας έδειξε φορώντας ένα άκρως καλοκαιρινό μπικίνι.

Δεν ήταν η πρώτη φορά για την ηθοποιό κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, που επέλεγε να φορέσει κομμάτι του ιταλικού σχεδιαστικού διδύμου. Η Stone πριν από λίγες ημέρες είχε αφήσει άφωνο το κοινό, που την παρακολούθησε να ανεβαίνει τα σκαλιά του red carpet με την παραμυθένια Dolce & Gabbana δημιουργία της συλλογής Alta Moda. Επιπροσθέτως, η εμφάνιση της με το φόρεμα στο χρώμα της σεζόν έκλεψε τα βλέμματα, όπως και ο συνοδός της.

Τον τελευταίο καιρό η φήμη πως βγαίνει με 25χρονο ράπερ εξακολουθεί να τριγυρίζει τα πηγαδάκια του Hollywood, με πηγή να αναφέρει πως οι δυο τους περνούν πολύ όμορφα μαζί.