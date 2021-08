Carrie και Mr. Big ξανά μαζί | Οι φωτογραφίες τους από τα παρασκήνια του And Just Like That

Ένα από τα πιο αγαπημένα μας ζευγάρια της μικρής οθόνης είναι και πάλι μαζί. Η Carrie Bradshaw και ο τηλεοπτικός της σύζυγος, John James Preston, γνωστός ως Μr. Big βρέθηκαν ξανά για τη συνέχεια της ιστορίας τους, στη σειρά And Just Like That που αποτελεί το reboot του Sex And The City.

Η συνάντηση αυτή ξύπνησε τη νοσταλγία και στους ίδιους τους ηθοποιούς που τους υποδύθηκαν, οι οποίοι μοιράστηκαν με τους followers τους φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Sarah Jessica Parker, οι δυο τους είναι αγκαλιασμένοι και κοιτάζονται στα μάτια, ενώ είναι εμφανείς και οι βέρες στα δάχτυλά τους –κάτι που απαντά στις αγωνίες των φαν του SATC για το εάν ο γάμος τους θα έχει "επιβιώσει" στη νέα σειρά.

"Αυτοί οι δυο, βάζω στοίχημα ότι θα το ξενυχτήσουν" γράφει στο caption η 56χρονη ηθοποιός.

Ο Chris Noth από την πλευρά του ανέβασε μια άλλη λήψη του iconic ζευγαριού, όπου κάθονται δίπλα δίπλα με την Carrie να έχει περάσει το χέρι της στους ώμους του συζύγου της ο οποίος κοιτάζει σοβαρός την κάμερα. "Ξανά μαζί", έγραψε στο caption.

Οι εικόνες αυτές είδαν το φως της δημοσιότητας λίγο αφότου ο φακός των παπαράτσι συνέλαβε τους πρωταγωνιστές να γυρίζουν στους δρόμους του Μανχάταν μια έντονη σκηνή της νέας σειράς, η οποία θα προβληθεί στο HBO Max μέσα στο 2022.