Sex & The City | Άλλος ένας από τους ήρωες δεν θα υπάρχει στο reboot της σειράς

H αναβίωση του Sex & The City, μιας από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές, ετοιμάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς. Η νέα σειρά που θα έχει τίτλο And Just Like That… θα παρακολουθεί τις τρεις από τις τέσσερις φίλες της θρυλικής παρέας καθώς διανύουν την έκτη δεκαετία της ζωής τους και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν αυτή την περίοδο στη Νέα Υόρκη. Από την πλοκή θα απουσιάζει η Samantha (την οποία ενσάρκωνε η Kim Cattrall). Ως εκ τούτου ακούγεται μάλλον λογικό να απουσιάζει και ο πρώην αγαπημένος της, Smith Jerrod.

Ο Jason Lewis, η ηθοποιός που υποδύθηκε τον φίλο της Samantha που ξεκίνησε από μοντέλο και έγινε ηθοποιός πριν εκείνη τον χωρίσει με την ατάκα "Σ’ αγαπώ, αλλά αγαπώ τον εαυτό μου περισσότερο" μίλησε για το θέμα σε πρόσφατη συνέντευξή του. Έτσι, όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει η πρόθεση ο ρόλος του να έχει θέση στο And Just Like That..., απάντησε "όχι, αν και θα ήμουν ο τελευταίος που θα το μάθαινε. Όσο κολακευτικό κι αν θα ήταν κάτι τέτοιο, η συζήτηση αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με τα κορίτσια της σειράς".

Σε ό,τι αφορά το πώς πιστεύει ότι θα ήταν η σχέση του Smith με τη Samantha σήμερα, μετά το χωρισμό τους στη δεύτερη ταινία του 2008, είπε ότι δεν νομίζει πως θα μπορούσαν να είναι ξανά μαζί. "Πιστεύω ότι θα είχαν απομακρυνθεί", είπε ενώ εκτιμά ότι ο Jarred με το πέρασμα των χρόνων θα είχε πιθανότατα εγκαταλείψει την υποκριτική για μια δουλειά στο χώρο της παραγωγής ταινιών.

Η Kim Cattrall επέλεξε να απέχει, εξαιτίας της κακής σχέσης της με την Sarah Jessica Parker—μια διαμάχη που πήρε δημόσιο χαρακτήρα με δηλώσεις εκατέρωθεν και στην οποία ο Jason Lewis έχει πάρει το μέρος της SJP. "Η Sarah υπήρξε πάντα πολύ γλυκιά και απίστευτη επαγγελματίας. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να θυμόμαστε όσα μας έχουν δοθεί", είχε το 2018, συμπληρώνοντας: "Ας σταματήσω εδώ γιατί δεν έχω κάτι καλό να πω".

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους αντρικούς ρόλους της σειράς, αν και έχει αναφερθεί ότι ο Chris Noth δεν θα επιστρέψει στο ρόλο του Mr. Big, ο ίδιος είχε κάνει μια αινιγματική ανάρτηση στα social media γράφοντας "όλα αλλάζουν –ακόμα και οι ανακοινώσεις που έγιναν εν θερμώ". Ο David Eigenberg που υποδύθηκε τον Steve Brady, το σύζυγο της Miranda, έχει δηλώσει ότι έχει κάνει επαφές με την παραγωγή και είναι "αρκετά σίγουρος" ότι θα είναι στο revival. Τη συμμετοχή του στο And Just Like That... έχει επιβεβαιώσει και ο John Corbett –ο πρώην της Carrie, Aidan.

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη σειρά θα προστεθούν άλλο έξι νέοι χαρακτήρες. Οι μισοί από αυτούς θα αφορούν έγχρωμες γυναίκες, σε μα προσπάθεια της παραγωγής να κάνει το reboot του Sex & the City περισσότερο πολυπολιτισμικό ώστε να αντανακλά και την ποικιλομορφία της Νέας Υόρκης.

Το Αnd Just Like That… θα ολοκληρωθεί σε 10 επεισόδια που θα προβληθούν στο HBO Max.