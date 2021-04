Sex and the City | Ποιος ηθοποιός επιστρέφει στο reboot της σειράς;

Είτε ανήκατε στο team-Mr.Big, είτε στο team-Aidan, η ανακοίνωση της επιστροφής του John Corbett στη σειρά And Just Like That θα ενθουσιάσει δίχως αμφιβολία όλους τους φανς του Sex and the City.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, ο τηλεοπτικός Aidan επιβεβαίωσε την είδηση ότι επιστρέφει στα σοκάκια της Νέας Υόρκης και να ξαναβρεθεί με την παλιά του αγάπη, Carrie Bradshaw.

"Θα είμαι στο σόου", είπε σε συνέντευξή του, δηλώνοντας πολύ ενθουσιασμένος και αποκαλύπτοντας πως θα εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια.

Για όσους δεν θυμούνται, ο Corbett, υποδύθηκε τον αντίζηλο του Mr. Big στη μάχη για την καρδιά της Carrie, τον οποίο μάλιστα είχε απατήσει με τον πρώτο και είχε παρατήσει λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Επίσης, είχε εμφανιστεί και στη δεύτερη ταινία του franchise, όταν η Carrie τον είχε συναντήσει τυχαία στο Abu Dhabi, και μάλιστα είχαν μοιραστεί μια ρομαντική σκηνή.

Μέχρι τώρα, η νέα σειρά που θα προβληθεί στο HBO Max, όπως και το reunion των Friends, θα περιλαμβάνει μόνο τις 3 κεντρικές ηρωίδες αφού η Kim Cattrall αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώ έκανε λόγο και για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά εκ μέρους της Parker. Σε αυτό το θέμα, ο Corbett σχολίασε πως δεν είχε αντιληφθεί κάτι τέτοιο, από τη στιγμή που σε όλο το σόου είχαν μόνο μία σκηνή με όλες τις πρωταγωνίστριες μαζί.

Όσο για τον Mr. Big, που πολύ θα θέλαμε να επιστρέψει, το δημοσίευμα του Page Six είχε αναφερθεί σε άρνηση από τη μεριά του Chris Noth για την επιστροφή του χαρακτήρα στο reboot -αν και ο ηθοποιός δεν έχει πάρει επίσημα θέση.