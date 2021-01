SATC | 14 outfits που θα ταίριαζαν στην Carrie Bradshaw του νέου κύκλου

Μετά από 6 σεζόν, 94 επεισόδια, 2 ταινίες που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και αμέτρητα looks, το Sex and the City επιστρέφει και οι fans έχουν ενθουσιαστεί. Ο νέος κύκλος των δέκα επεισοδίων θα ονομάζεται And just like that και θα εξιστορεί τη ζωή των τριών εκ των τεσσάρων πρωταγωνιστριών.

Εκτός από τις αλλαγές που έχουν γίνει στη ζωή τους, βέβαια, οι fans τους ανυπομονούν να παρακολουθήσουν όλα τα outfits που θα φορέσει η Miranda Hobbes, η Charlotte York και κυρίως η Carrie Bradshaw. Από την κλασική γούνα μέχρι τις τούλινες φούστες και φυσικά τα Manolo Blahnik παπούτσια, ο ρόλος της Carrie λειτούργησε και λειτουργεί ως style icon και χαρίζει έμπνευση για πολλές γυναίκες ακόμα και σήμερα. Επειδή, λοιπόν, τα γυρίσματα της σειράς πρόκειται να ξεκινήσουν την ερχόμενη άνοιξη, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε ποιους σχεδιαστές θα επιλέξει και ποιες τάσεις θα υιοθετήσει η πρωταγωνίστρια από τις SS21 συλλογές.



Αναζητώντας looks από τις collections για την σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021, ξεχωρίσαμε 14 που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να φορέσει η Carrie Bradshaw στο reboot της σειράς.



Τα looks