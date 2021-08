Met Gala 2021 | Η πρώτη και πιο ηχηρή απουσία πασίγνωστης ηθοποιού από το φετινό event

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση πως από το φετινό Met Gala που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου θα απουσιάζει η Sarah Jessica Parker, της οποία το όνομα έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον θεσμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η πρωταγωνίστρια του Sex and the City που αυτή την περίοδο βρίσκεται εν μέσω γυρισμάτων του reboot της θρυλικής σειράς, δεν θα καταφέρει να παραβρεθεί στο φετινό Met Gala και μαζί με εκείνη θα απουσιάζει και ο πολύ καλός της φίλος και παρουσιαστής, Andy Cohen.

Getty Images Η Sarah Jessica Parker και ο Andy Cohen στο Met Gala το 2018.

"Θα απέχω αυτό τον χρόνο" δήλωσε στο "Access Hollywood” την περασμένη Τρίτη ο Cohen, όταν ρωτήθηκε για τα φετινά του σχέδια, συνεχίζοντας πως το "ραντεβού" του αυτή τη χρονιά γυρίζει το "And Just Like That". Μην ξεχνάμε πως η Sarah Jessica Parker και ο Andy Cohen έχουν εμφανιστεί μαζί στο χαλί του Met Gala τουλάχιστον 5 φορές, ενώ ακόμα και το 2020 που αναβλήθηκε το event λόγω κορονοϊού, οι δυο τους γιόρτασαν μαζί από μία ασφαλή απόσταση.

Η τηλεοπτική Carrie Bradshaw είναι μία από τις πιο αναμενόμενες παρουσίες κάθε χρόνο στο Met Gala, δυστυχώς αυτή τη χρονιά δεν θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα ακόμη extravagant outfit. Φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, το event θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου και όχι όπως κάθε φορά την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, εξαιτίας της πανδημίας, με οικοδεσπότες τους Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka και Amanda Gorman, ενώ όλοι οι καλεσμένοι υποχρεούνται να δείξουν το αποδεικτικό εμβολιασμού τους αλλά και να φορούν μάσκες όταν θα βρεθούν σε κλειστό χώρο.

Τουλάχιστον, αναμένουμε με ανυπομονησία να παρακολουθήσουμε τις stylish επιλογές της ως Carrie Bradshaw στη σειρά "And Just Like That", που σίγουρα δεν θα μας απογοητεύσουν. Δείτε ένα sneak peek εδώ.