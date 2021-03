Lady Gaga | 20 iconic looks της στο κόκκινο χαλί

Τα 35 της χρόνια έκλεισε στις 28 Μαρτίου η Lady Gaga κι αν κάτι αξίζει ιδιαίτερη μνεία αναφορικά με την pop star είναι ο τρόπος που έχει διαχειριστεί την εικόνα της μέσα στα χρόνια της ανέλιξης της ως την απόλυτη δόξα. Κι όταν μιλάμε για την Gaga, η λέξη "εικόνα" αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αν κάτι την ξεχώρισε, εκτός από το πολυδιάστατο ταλέντο της (στιχουργός, τραγουδίστρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας), είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε (και διαχειρίζεται) το στιλ της.

Μια αναδρομή στη στιλιστική της εξέλιξη, από τις πρώτες επιτυχίες της το 2008 μέχρι το Όσκαρ για το A Star Is Born το 2019 και την παρουσία της στην ορκωμοσία Joe Biden για να τραγουδήσει τον Εθνικό Ύμνο τον Ιανουάριο του 2021, δεν είναι απλή υπόθεση. Η Lady Gaga, κατά κόσμον Stefani Germanotta, στη διάρκεια όλων αυτών των ετών επανεφευρίσκει διαρκώς το στιλ της και πραγματοποιεί αδιάκοπα εμφανίσεις - on stage, street style, στο κόκκινο χαλί - που συζητιούνται.

Σ' ένα σημείο του ντοκιμαντέρ "Gaga: Five Foot Two" (2017), στο οποίο θα τη δει κανείς να περιπλανιέται ως το πιο απλό, καθημερινό κορίτσι κατά κύριο λόγο με denim σορτς και t-shirts, η γνώριμη κυρίως για την extravaganza της Gaga σε μία συζήτηση για το ενδυμαλογικό ύφος που θα υιοθετούσε για το λανσάρισμα του album της "Joanne" με τις καλλιτεχνικές της διευθύντριες, Άντρεα Γκελαρντίν και Ρουθ Χολμπεν, ακούγεται να λέει: "εμφανίζομαι με εντυπωσιακά looks εδώ και μία δεκαετία. Έχει γίνει βαρετό", ενώ τις καθησυχάζει λέγοντας "μην ανησυχείτε, θέλω να φοράω στολή. Απλά αυτή τη στιγμή η στολή μου θέλω να είναι μαύρη μπλούζα, μαύρο τζιν και μαύρες μπότες".

Σε συνέντευξή του στο Marie Claire (2019) o στιλίστας Tom Eerebout, που μαζί με τη Sandra Amador επιμελούνται τις εμφανίσεις της pop star, είχε δηλώσει: "Μπορεί να της προτείνουμε κάποια τρελή ιδέα και να πει ΟΚ, πάντα το σκέφτεται και το συζητά. Είναι απρόβλεπτη κι αυτό είναι μέρος της μαγείας της, μπορεί τη μια εβδομάδα να πάμε με κάτι κλασικό, και την άλλη να δοκιμάσει κάτι έντονο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που δεν θα φορούσε, είναι ανοιχτή σε όλα".

Οι παραπάνω δηλώσεις είναι ενδεικτικές της διάθεσης της Lady Gaga για πειραματισμούς στην εμφάνισή της. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, που έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους διασημότερους οίκους και σχεδιαστές (Alexander McQueen, Versace, Valentino, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs, Azzedine Alaïa, Giorgio Armani, Alexander Wang κ.ά.), ενώ ήταν χάρη στη συνεργασία του μαζί της ως fashion director της ομάδας της που ο Brandon Maxwell είδε τη φήμη του ως σχεδιαστή να απογειώνεται.

Lady Gaga: iconic looks

Επιστρέφοντας, λοιπόν, σε εμφανίσεις της Lady Gaga που έγραψαν ιστορία, αν αυτές έπρεπε να καταγραφούν σε μία λίστα αυτή σίγουρα δεν θα ήταν σύντομη. Ακόμα κι αν περιορίσουμε τις καλύτερες εμφανίσεις στις iconic του red carpet, και πάλι η λίστα δεν είναι μικρή. Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες, Grammy, MTV VMA's, Met Gala, Φεστιβάλ Βενετίας, δεν υπάρχει κόκκινο χαλί που η Lady Gaga να μην έχει περπατήσει και έχει ξεχωρίσει με το looks της, που κάθε φορά αποτελεί μία έκπληξη.

Από το θρυλικό πια "meat dress" του Franc Fernandez στα MTV VMA's του 2010 και το φόρεμα που σχεδίασε για εκείνη ο Giorgio Armani, κατ' εξαίρεση από τη συνήθη τακτική του οίκου να προσφέρει στις σταρ δημιουργίες που υπάρχουν ήδη στις collections του, για την εμφάνισή της στα Grammy του 2010 μέχρι το custom Azzedine Alaïa φόρεμα που φόρεσε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ του 2015 συνδυάζοντάς το με δερμάτινα γάντια που θύμιζαν γάντια καθαριότητας και το haute couture φόρεμα με φτερά του οίκου Valentino με το οποίο εμφανίστηκε στη Βενετία το 2018, παρακάλω ακολουθούν μερικά από τα καλύτερα looks της στο κόκκινο χαλί.

Με τη συμμετοχή της στην ταινία House of Gucci, δεν μπορούμε παρά να αναμένουμε έναν νέο κύκλο εμφανίσεων της Lady Gaga στο κόκκινο χαλί και να δούμε προς τα που θα κινηθεί στιλιστικά αυτή τη φορά.

