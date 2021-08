Η ειδυλλιακή οικογενειακή ζωή του Chris Noth που δε θυμίζει σε τίποτα εκείνη του χαρακτήρα του στο Sex and the City

Σε αντίθεση με την ταραχώδη σχέση που διατηρούσε ο χαρακτήρας του Mr. Big με την Carrie Bradshaw κατά την οποία κυριαρχούσαν έντονοι καβγάδες, διαμάχες και απιστίες, η πραγματική ζωή του Chris Noth ως οικογενειάρχη δεν έχει καμία σχέση με εκείνη του ρόλου του στη σειρά Sex and the City.

Ο ηθοποιός τα τελευταία 20 χρόνια ζει ευτυχισμένος μαζί με τη σύζυγό του, Tara Wilson, η οποία έχει εργαστεί στο παρελθόν ως ηθοποιός και πρόσφατα ανέβασε και το δικό της έργο στο θέατρο. Οι δυο τους μένουν σε μία ζεστή κατοικία στο Λος Άντζελες μαζί με τα δυο τους παιδιά τον 13χρονο Orion και τον 18 μηνών Keats, που ο διάσημος μπαμπάς του δεν χορταίνει να ανεβάζει στα social media.

Η ιστορία γνωριμίας του και ο γάμος

Ο 66χρονος σήμερα Noth γνώρισε τη σύζυγό του, η οποία είναι 27 χρόνια νεότερή του, το 2002 όταν εκείνη εργαζόταν στο μπαρ "The Cutting Room", στο οποίο ο ηθοποιός είναι συνιδιοκτήτης. Οι δυο τους από τότε ξεκίνησαν να βγαίνουν μαζί και το 2008 καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί. Τέσσερα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να παντρευτούν στο Μάουι της Χαβάης, αφού το 2009 αρραβωνιάστηκαν επίσημα. Δώδεκα χρόνια μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού το ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει με το δεύτερο, με τον μικρό Keats να έχει έχει κλέψει την καρδιά των γονιών του και αυτό μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, αν κρίνουμε από τα συνεχή posts του ηθοποιού με τον γιο του.

Η σχέση με τα παιδιά του

Αν και οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις ειδικά τον τελευταίο καιρό με το reboot του Sex and the City έχουν αυξηθεί σημαντικά και δεν του επιτρέπουν να έχει αρκετές ελεύθερες ώρες, ο ίδιος πάντα καταφέρνει να βρίσκει χρόνο για τα παιδιά του, με τα οποία προσπαθεί να περνά ποιοτικές στιγμές. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι αναρτήσεις του μας δείχνουν είτε τις επισκέψεις τους σε αξιοθέατα, είτε σε αγώνες μπάσκετ ή να παίζουν paintball και να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα.

Ο ηθοποιός αυτή την περίοδο βρίσκεται εν μέσω γυρισμάτων του reboot της σειράς Sex and the City "And Just Like That", ανεβάζοντας τις τελευταίες μέρες φωτογραφίες από το backstage μαζί με τη Sarah Jessica Parker, κάνοντας τους φαν να ανυπομονούν ακόμα πιο πολύ για την πρεμιέρα του νέου κύκλου επεισοδίων.