Amanda Gorman | H 23χρονη ποιήτρια σχεδιάζει την υποψηφιότητά της για πρόεδρος των Η.Π.Α.

Η Amanda Gorman σχεδιάζει εδώ και καιρό την υποψηφιότητά της για πρόεδρος των Η.Π.Α. Η 23χρονη ποιήτρια και ακτιβίστρια που όλος ο κόσμος θαύμασε στην ορκομωσία του Joe Biden ήξερε από τότε που ήταν 11 χρονών ότι ήθελε να βρεθεί στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας στο περιοδικό WSJ, η Gorman είπε ότι σχεδιάζει να βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές του 2036, κάτι που έχει υπονοήσει και σε παλιότερες συνεντεύξεις της. "Πιστεύω ότι για να κάνεις το αδύνατο πιο κοντινό πρέπει να του φέρεσαι σαν να πλησιάζει” είπε η απόφοιτος του Harvard.

H 23χρονη ασχολείται με θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, τα σεξουαλικά εγκλήματα και το εμπόριο λευκής σαρκός και όπως παραδέχεται καταλαβαίνει ότι η προεδρία της Αμερικής είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά: "Πάντα καταλάβαινα ότι πιθανότητα της προεδρίας ή ενός πολιτικού γραφείου ήταν τόσο φοβερή όσο και τοξική και απαίσια”.

Η Gorman έγινε γνωστή όταν απήγγειλε ένα ποίημα στην ορκομωσία του Joe Biden δεν σκοπεύει να αφήσει την ποίηση για να κυνηγήσει τις πολιτικές της φιλοδοξίες. "Το σκεφτόμουν πιο παραδοσιακά, ότι θα έκανα ποίηση για λίγο και μετά θα άφηνα το μολύβι για να ασχοληθώ με την πολιτική” λέει και τονίζει πως "για να μπορώ να μιλάω στον κόσμο όπως η Hillary Clinton ή η Nancy Pelosi, συνειδητοποίησα ότι δεν χρειάζεται να αλλάξω το ποια είμαι για να γίνω ηγέτης”.

Όπως λέει "αυτές οι ικανότητες θα γίνουν η δύναμή μου” αφού όπως πιστεύει οι λέξεις είναι κινητήριος δύναμη στην πολιτική: "Αυτό έγινε όταν στο Lincoln Memorial όταν ο Martin Luther King Jr. ανέβηκε και ξεκίνησε να μιλά. Απλά λέξεις, δονήσεις στον αέρα, που ανανέωσαν την αμερικανική εικόνα με αυτή την ομιλία”.

Η Gorman έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα βιβλίο που έγινε αμέσως best seller, με τίτλο "The Hill We Climb: An Inaugural Poem for the Country”, ενώ σκοπεύει να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο φωτογραφιών με τίτλο "Change Sings: A Children’s Anthem” τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και τη νέα της ποιητική συλλογή "Call Us What We Carry” τον Δεκέμβρη του 2021.

Η Amanda Gorman θα είναι φέτος μαζί με τον Timothee Chalamet, την Billie Eilish και την Naomi Osaka οικοδέσποινα του Met Gala. Όπως λέει "η τέχνη είναι πολιτική. Ειδικά η μόδα” ενώ τονίζει ότι "μου αρέσει να βρίσκω περισσότερες σούπερ -δυνάμεις σε αυτά που φοράω”.