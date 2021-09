Old Hollywood | 12 κανόνες που όλοι οι ηθοποιοί έπρεπε να ακολουθούν

Η λάμψη του Old Hollywood μοιάζει μαγική κι ακόμα και σήμερα αναπολούμε τις ταινίες, τις εμφανίσεις και την αυθεντικότητα των σταρ που έκαναν όλο τον κόσμο να αγαπήσει το σινεμά. Πίσω όμως από τα φανταχτερά φορέματα, τον πολυτελή τρόπο ζωής και την επιτυχία, οι σταρ του κινηματογράφου από τη δεκαετία του ’20 περίπου μέχρι το ’60 έπρεπε να ακολουθούν κάποιους αυστηρούς κανόνες για να φτιάξουν και να διατηρήσουν μια καριέρα στη βιομηχανία του θεάματος.

Η χρυσή εποχή του Hollywood, εξάλλου, ελεγχόταν από πέντε μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο που εκτός από την επιτυχία τους να βρίσκουν και να αναδεικνύουν μεγάλα ταλέντα, όπως η Judy Garland και η Marily Monroe, έθεσαν και σκληρούς εργασιακούς κανόνες μέσα από συμβόλαια που μπορεί να έκαναν τους σταρ πλούσιους και διάσημους αλλά τους στέρησαν σε πολλές περιπτώσεις την προσωπική τους ευτυχία.

Για να εργαστεί ένας ηθοποιός σε μια ταινία δεν υπέγραφε συμβόλαιο μόνο για μια δουλειά αλλά για πολλές ταινίες. Τα στούντιο συνήθιζαν τότε να ανακαλύπτουν νέα ταλέντα και να τους βάζουν να υπογράφουν συμβόλαιο για 4 με 7 χρόνια, χωρίς να αλλάζουν τους όρους όταν γίνονταν διάσημοι. Οι ηθοποιοί δεν μπορούσαν να συνεργαστούν με άλλο στούντιο κατά τη διάρκεια του συμβολαίου τους, ενώ η καριέρα τους εξαρτιόταν από τις ταινίες και τους ρόλους που θα τους δίνονταν από τους υπεύθυνους του στούντιο.