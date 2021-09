Willie Garson | Πέθανε ο Stanford του Sex and the City σε ηλικία 57 ετών

Ο Willie Garson, ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Stanford Blatch στο Sex and the City πέθανε σε ηλικία 57 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Nathen Garson, με μια ανάρτησή του στο Instagram. Όπως έγραψε: "Σε αγαπώ τόσο πολύ μπαμπά. Ας αναπαυτεί η ψυχή σου. Είμαι τόσο ευχαριστημένος που μοιράστηκες όλες τις περιπέτειές σου με εμένα και μπορέσαμε να καταφέρουμε τόσα πολλά. Είμαι περήφανος για σένα. Θα σε αγαπώ για πάντα, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις μια περιπέτεια μόνος σου. Θα είσαι πάντα μαζί μου. Σε αγαπώ πιο πολύ από όσο θα μάθεις ποτέ και χαίρομαι που τώρα θα μπορέσεις να ηρεμήσεις. Πάντα ήσουν ο πιο σκληρός, ο πιο αστείος, ο πιο έξυπνος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Χαίρομαι που μοιράστηκες την αγάπη σου με εμένα. Ποτέ δεν θα την ξεχάσω και ποτέ δεν θα την χάσω”.

Ο ηθοποιός που είχε γνωρίσει μεγάλη επαγγελματική επιτυχία όταν υποδύθηκε τον στιλάτο κολλητό της Carrie Bradshaw στη δημοφιλή σειρά του HBO ενώ είχε συμμετάσχει και στις spin off ταινίες, θα εμφανιζόταν και στο reboot And Just Like That.

O Garson είχε σπουδάσει θεατρο στο Wesleyan πανεπιστήμιο και είχε Master από τη δραματική σχολή του Yale. Ξεκίνησε την καριέρα του με μικρούς τηλεοπτικούς ρόλους σε δημοφιλείς σειρές, όπως το Cheers, The X-Files, Twin, Monk και Friends.

Ο πρώτος του σημαντικός ρόλος ήταν στη σειρά NYPD Blue ενώ ακολούθησε η μεγάλη επιτυχία στο Sex and The City. Μετά τον ρόλο του ως Stanford συμμετείχε σε σειρές όπως τα White Collar, Whole Way Down και Hawaii Five-O.

Πηγή: MadameFigaro.gr