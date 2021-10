"Προσπάθησα να το σταματήσω" | Η Jacqueline Bisset μιλά για τις "σεξιστικές φωτογραφίες" που την έκαναν διάσημη

Η Jacqueline Bisset είναι μία από τις πιο γοητευτικές γυναίκες που έχουν εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη. Η ομορφιά της αλλά και το ταλέντο της την ανέδειξαν σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες σταρ της γενιάς της, ειδικά μετά τον ρόλο της στην ταινία ‘Deep’.

H βρετανίδα ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της του 1965 και μέσα σε τρία χρόνια άρχισε να γίνεται γνωστή μέσα από τους ρόλους της στις ταινίες "The Detective", "Bullitt" και "The Sweet Ride", αλλά και το γαλλικό "Day for Night" του Truffaut που έδειξε και την υπέροχη προφορά της στα γαλλικά, χάρη στη γαλλίδα μητέρα της.

Ο ρόλος όμως που την έκανε παγκοσμίως γνωστή και την ανέδειξε σε σταρ της εποχής ήταν στην ταινία "The Deep" το 1977. Δεν ήταν όμως μόνο η εμφάνισή της στην ταινία που σχολιάστηκε, αλλά και τα πόστερ της ταινίας καθώς και φωτογραφίες που έδειχναν την Bisset μέσα στη θάλασσα να φορά ένα λευκό t-shirt που διέγραφε το στήθος της.

Η 77χρονη ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στην ταινία "Birds of Paradise” αναγνωρίζει σήμερα όπως και τότε πως αυτές οι φωτογραφίες ήταν απόλυτα σεξιστικές: "Προσπάθησα να το σταματήσω" αποκαλύπτει σε συνέντευξή της στο New York Post. "Προσπάθησα να βγάλω περιοριστικό ένταλμα για αυτές".

Η σταρ εξήγησε πως οι φωτογραφίες δεν είχαν καμία σχέση με την ταινία: "Ήταν μια αθλητική εμπειρία. Ήταν και επικίνδυνη εμπειρία τα γυρίσματα της ταινίας. Είχαμε μεγάλη αυτοπεποίθηση και προσέχαμε ο ένας τον άλλο" εξήγησε για την ταινία δράσης με τις πολλές σκηνές κάτω από το νερό. "Έμοιαζε εντελώς εκτός περιεχομένου ότι αυτό το βρεγμένο μπλουζάκι… κανείς δεν το σχολίασε, κανείς δεν το έβλεπε. Ήμασταν κάτω από το νερό. Κολυμπούσαμε, το t-shirt πήγαινε πέρα δώθε, ήταν κάπως μεγάλο".

Η Bisser πρόσθεσε ότι εκτός από αυτό το περιστατικό δεν δέχτηκε καμιά σεξουαλική παρενόχληση όσο εργαζόταν στη βιομηχανία του θεάματος: "Ήμουν πολύ αποφασισμένη. Είχα πολύ μικρή άποψη για το Hollywood πριν ξεκινήσω και δεν ήξερα τίποτα. Δεν ήξερα τίποτα για τις ταινίες όταν έγινα ηθοποιός. Ήρθα και σκέφτηκα ότι δεν θα ανεχτώ καθόλου ανοησίες. Θα επιστρέψω σπίτι αν κάτι με ενοχλήσει. Δεν πάει τίποτα στραβά με τη ζωή μου στην Αγγλία και δεν το χρειάζομαι αυτό".

Πλέον η ηθοποιός που είναι και νονά της Angelina Jolie πιστεύει ότι είναι σημαντικό να μην είναι κάποιος υπερβολικά φιλόδοξος: "Πρέπει να είσαι φιλόδοξος αλλά πρέπει να κρατήσεις την ηθική σου και το επίπεδό σου. Εάν επιτρέψεις στον εαυτό σου να τα αφήσει τότε είσαι σε κίνδυνο. Και υπάρχει πολύ κίνδυνος σε αυτή την πόλη".