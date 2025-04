Η Sarah Jessica Parker μοιράζεται σπάνιες πληροφορίες για την ανατροφή των δίδυμων κοριτσιών της

Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πρόσφατα πώς είναι να είσαι γονέας δίδυμων έφηβων κοριτσιών. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο τελευταίο επεισόδιο του Jenna and Friends στις 21 Απριλίου, η πρωταγωνίστρια του And Just Like That, η οποία μοιράζεται δύο κόρες, την Tabitha και τη Marion, με τον σύζυγό της Matthew Broderick, αποκάλυψε ότι δεν είναι δύσκολο να μεγαλώνεις δίδυμα κορίτσια.

Getty Images

"Νιώθω ότι υπάρχει ένα είδος άδικης αντίληψης για τα δίδυμα κορίτσια στην εφηβεία", δήλωσε η 60χρονη ηθοποιός.

Σε αυτό, η Jenna συμφώνησε, λέγοντας: "Εντελώς!", η οποία έχει επίσης μια δίδυμη αδελφή, τη Barbara. Η Parker δήλωσε: "Βρίσκω τις δικές μου πολύ συμπαθητικές... Μου αρέσει πολύ η παρέα τους. Είναι τόσο ενδιαφέρουσες". "Είναι σαν να βρίσκεσαι συνεχώς σε μια μελέτη ελέγχου, επειδή έχεις έναν από αυτόν τον τύπο και έναν από αυτόν τον τύπο", εξήγησε.

"Πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο και έχουν αντιδράσεις. Μπορώ να πω στο σχολείο, όπως, 'Αυτή είναι μια σωστή μελέτη ελέγχου. Όπως αυτό είναι τα συναισθήματα, και μπορούν κατά κάποιο τρόπο να πουν την ιστορία της ευρύτερης ομάδας'" συνέχισε. "Είναι απλά πολύ ενδιαφέροντα. Είναι, σε γενικές γραμμές, πολύ ευγενικές και περίεργοι".

Εν τω μεταξύ, η Parker είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι τα δίδυμα της είχαν "διαφορετικά ενδιαφέροντα" σε συνέντευξη που έδωσε το 2018 στο People. "Είναι πραγματικά αφοσιωμένες η μία στην άλλη, αλλά θα πουν επίσης: 'Χρειάζομαι χρόνο μακριά της'", ανέφερε η ηθοποιός του Footloose.

Σκεπτόμενη τα ενδιαφέροντα των κοριτσιών της, η Parker πρόσθεσε: "Η Tabitha μπορεί να παίζει μόνη της για ώρες. Η Loretta χρειάζεται πάντα να κάνει έλεγχο".