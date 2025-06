Βασιλιάς Κάρολος | Η αποκάλυψη για τον σκληρό τρόπο που έμαθε ότι η μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ, έφυγε από τη ζωή

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022 αποτέλεσε ίσως τη σημαντικότερη απώλεια εκείνης της χρονιάς, με την είδηση να κάνει τον γύρο του διαδικτύου ελάχιστα λεπτά μετά τη γνωστοποίησή του. Ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει πώς ο γιος της, Κάρολος, έμαθε ότι ο κύκλος της μητέρας του στον κόσμο αυτό ολοκληρώθηκε, με τον τον τρόπο να προκαλεί έκπληξη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το βιβλίο, ο βασιλιάς Κάρολος έμαθε για τον θάνατο της μητέρας του βασίλισσας Ελισάβετ Β' ενώ βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου του, σύμφωνα με βασιλικούς εμπειρογνώμονες.

Στο βιβλίο του με τίτλο The Making of a King: King Charles II and the Modern Monarchy, ο βασιλικός εμπειρογνώμονας, Robert Hardman, υποστηρίζει ότι ο μονάρχης οδηγούσε προς τη Σκοτία αφού είχε επισκεφθεί τη βασίλισσα στο κάστρο Balmoral, όταν έλαβε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της μητέρας του.

"Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' διαδέχθηκε τον θρόνο στο τιμόνι", γράφει ο Robert. "Για να είμαστε πιο ακριβείς, μόλις είχε στρίψει από τον B976 στην πίσω είσοδο του κτήματος Balmoral και οδηγούσε σε ένα μέρος του κόσμου που του ήταν τόσο αγαπητό και οικείο όσο κανένα άλλο, όταν έμαθε ότι ήταν πλέον κυρίαρχος του Ηνωμένου Βασιλείου και δεκατεσσάρων άλλων βασιλείων, που κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειας της Γης".

Κατά την επιστροφή του στο Balmoral ο Κάρολος προσφωνήθηκε για πρώτη φορά στο τηλέφωνο ως "Μεγαλειότατος", σηματοδοτώντας έτσι ότι είχε χάσει την αγαπημένη του μητέρα.

"Το απόγευμα της 8ης Σεπτεμβρίου 2022, [ο Κάρολος] βρισκόταν σε έναν μη σηματοδοτημένο επαρχιακό δρόμο της Σκοτίας, στο τιμόνι του αυτοκινήτου του, όταν του απευθύνθηκε για πρώτη φορά ο χαρακτηρισμός "Μεγαλειότατος". Είχε πάει να επισκεφθεί τη βασίλισσα στο κάστρο Balmoral νωρίτερα μέσα στην ημέρα και στη συνέχεια είχε περάσει λίγες ώρες στο κοντινό του σπίτι, το Birkhall, πριν επιστρέψει στο κάστρο", εξήγησε ο Robert.

Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται επίσης και στο νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5, Birkhall: The King's Secret Sanctuary. Η πρώην βασιλική ανταποκρίτρια του BBC, Jennie Bond, δηλώνει σε αυτό χαρακτηριστικά: "Το Birkhill είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του κόσμου: "Ήξερε τι είχε συμβεί, επειδή το άτομο που του τηλεφώνησε, ο αυλικός, τον προσφώνησε ως "Μεγαλειότατε" και τότε ήξερε: "Λοιπόν, η μητέρα μου πέθανε" και προφανώς έτρεξε πίσω στο Balmoral για να βρεθεί στο πλευρό της".