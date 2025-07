Η Julia Roberts παγιδεύεται ανάμεσα στην Ayo Edebiri και τον Andrew Garfield στο trailer του After the Hunt

Ο Luca Guadagnino, μετά τη μεγάλη επιτυχία του Call Me By Your Name, επιστρέφει με νέα ταινία. Το After the Hunt είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό με μια έντονη, διεστραμμένη πλοκή. Στο ψυχολογικό δράμα πρωταγωνιστεί η Julia Roberts ως καθηγήτρια κολεγίου που έρχεται αντιμέτωπη με ένα μυστικό από το παρελθόν της, όταν η μαθητευόμενος σταρ της (Ayo Edebiri) κάνει μια καταγγελία εναντίον του συναδέλφου και φίλου της (Andrew Garfield). "Δεν πρέπει όλα να σε κάνουν να νιώθεις άνετα" σημειώνεται στο trailer της.

Ο Guadagnino αποκάλεσε το After the Hunt την "καλύτερη ερμηνεία" της καριέρας της Roberts. Όσο για την Edebiri, ο σκηνοθέτης δήλωσε πρόσφατα στο W ότι ανακάλυψε την ηθοποιό όχι στη σειρά The Bear (την οποία δεν είχε καν δει), αλλά στην κωμωδία Bottoms του λυκείου της. "Είχα δει την Ayo στο Bottoms", είπε. "Και αμέσως σκέφτηκα, Ποια είναι αυτή; Πού είναι; Έπρεπε να τη γνωρίσω!" Το καστ συμπληρώνουν οι Chloë Sevigny και Michael Stuhlbarg.

Ενώ ο Guadagnino έχει συνεργαστεί με τον σεναριογράφο (και σύζυγο της Celine Song) Justin Kuritzkes για τις δύο προηγούμενες ταινίες του (Challengers και Queer), η Nora Garrett έγραψε για πρώτη φορά το After the Hunt.

Το πρώτο trailer της ταινίας κυκλοφόρησε την Τετάρτη 16 Ιουλίου. Το δίλεπτο κλιπ δείχνει τους Roberts, Edebiri και Garfield να δημιουργούν άνετες σχέσεις σε ένα γραφικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, πριν τα πράγματα ανάψουν όταν η Edebiri κατηγορεί τον Garfield ότι "ξεπέρασε τα όρια" μαζί της ένα βράδυ. Ο Garfield υπερασπίζεται τον εαυτό του, λέγοντας ότι ο ισχυρισμός είναι μια μορφή εκδίκησης επειδή επισήμανε ότι η Edebiri ήταν ένοχη για λογοκλοπή. Το κλιπ δείχνει επίσης το φλερτ της Edebiri με την Roberts.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον ερχόμενο Οκτώβριο.