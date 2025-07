"Έχω παραλύσει" | Η Kate Beckinsale αποκαλύπτει ότι η μητέρα της πέθανε στην αγκαλιά της

Η Kate Beckinsale μοιράστηκε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία ανακοίνωσε ότι η αγαπημένη της μητέρα Judy Loe, απεβίωσε, σε ηλικία 87 ετών, μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο και αποκάλυψε ότι είχε "παραλύσει" από τη θλίψη. Η 51χρονη δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες από τη ζωή της εκλιπούσας, μεταξύ των οποίων και από τις πρώτες μέρες της καριέρας της ως ηθοποιός.

"Δεν θέλω να το δημοσιεύσω αυτό. Το δημοσιεύω μόνο και μόνο επειδή έπρεπε να καταχωρήσω το πιστοποιητικό θανάτου της μητέρας μου και σύντομα θα γίνει δημόσιο αρχείο", έγραψε η Beckinsale στη λεζάντα.

"Πέθανε το βράδυ της 15ης Ιουλίου στην αγκαλιά μου μετά από ανυπολόγιστη ταλαιπωρία. Δεν έχω διαλέξει όλες τις καλύτερες φωτογραφίες, ούτε τα καλύτερα βίντεο, γιατί δεν αντέχω να ψάξω ακόμα το ρολ της κάμεράς μου" συνέχισε. "Ζητώ βαθύτατα συγγνώμη από τους φίλους της που το μαθαίνουν με αυτόν τον τρόπο ή μέσω του Τύπου, αλλά δεν μπορώ να ψάξω το τηλέφωνό της. Έχω παραλύσει".

"Ο Jude ήταν η πυξίδα της ζωής μου, ο έρωτας της ζωής μου, η αγαπημένη μου φίλη. Η απεραντοσύνη και η τεράστια καρδιά αυτής της μικροσκοπικής γυναίκας έχει αγγίξει τόσους πολλούς ανθρώπους που την αγαπούν πολύ". Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι "ο κόσμος είναι τόσο θολός χωρίς αυτήν που είναι σχεδόν αδύνατο να το αντέξει κανείς" και κατέληξε: "Ω μαμά μου... Λυπάμαι, λυπάμαι τόσο πολύ. Λυπάμαι πολύ".

Η Judy Loe αποκάλυψε ότι είχε καρκίνο τετάρτου σταδίου τον Ιούλιο του 2024, λίγο μετά το θάνατο του συζύγου της, Roy Battersby. Ήταν καταξιωμένη ηθοποιός και πρωταγωνίστησε σε έργα όπως το Edward the Seventh, το General Hospital και το Monty Python's The Meaning of Life.