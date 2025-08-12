Follow us

Τα αγενή σχόλια τoυ πρίγκιπα Andrew για την Kate Middleton

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
12-08-2025
Υπάρχει ένα θέμα που κυκλοφορεί τις τελευταίες εβδομάδες σε κύκλους κοντά στην βασιλική οικογένεια: τα φερόμενα αγενή σχόλια του δούκα του York για την Kate Middleton. 

Ένας γνωστός βιογράφος της βασιλικής οικογένειας, ο Andrew Lownie, αποκάλυψε στο βιβλίο του με τίτλο The Rise and Fall of the House of York ότι αυτά τα σχόλια —αν και δεν είναι γνωστό τι ακριβώς είπε ο Andrew— προκλήθηκαν από ζήλια.

Το περίεργο είναι ότι ο Lownie ομολόγησε ότι ήταν έκπληκτος, καθώς περίμενε από τον δούκα να δείξει περισσότερο σεβασμό στον William και να μην είναι "κακός με τη σύζυγό του".

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, αυτά τα λόγια θα είχαν δημιουργήσει μεγάλη ένταση μεταξύ του δούκα του York και του ανιψιού του, του πρίγκιπα William, ο οποίος ήταν απογοητευμένος από τις ενέργειες του θείου του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο William ο οποίος έχει έντονο αίσθημα δημόσιου καθήκοντος, θα ήταν πιο επικεντρωμένος στην εκπλήρωση του ρόλου του χωρίς να χρειάζεται να ασχολείται με αυτές τις οικογενειακές συγκρούσεις.

"Κάνει το σωστό και έχει αρκετά να ασχοληθεί χωρίς να σκέφτεται τον θείο του", είπε ο Lownie, ο οποίος επίσης επεσήμανε ότι ενώ τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας είναι ενωμένα, "η πλευρά του Andrew αφήνει πολύ να επιθυμούνται".

Επιπλέον, το βιβλίο ισχυρίζεται ότι όταν ο William ανέβει στο θρόνο, δεν θα διστάσει να ζητήσει την απομάκρυνση του Andrew και της πρώην συζύγου του Sarah Ferguson από την βασιλική κατοικία όπου εξακολουθούν να ζουν, το Royal Lodge.

Μια πηγή κοντά στον William επισήμανε μάλιστα ότι ο διάδοχος του θρόνου "μισεί" τη Sarah και ότι αν ο πατέρας του, ο βασιλιάς Κάρολος, δεν τους απομακρύνει πρώτος, θα το κάνει ο ίδιος μόλις γίνει βασιλιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και το Παλάτι του Buckingham δεν έχει κάνει επίσημα σχόλια για αυτές τις κατηγορίες, είναι γνωστό ότι η σχέση μεταξύ του Γουίλιαμ και του Andrew βρίσκεται σε σύγκρουση εδώ και χρόνια.

