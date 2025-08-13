Sharon Stone | Το στενό Saint Laurent φόρεμα που επέλεξε σε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες

Η Sharon Stone εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα στενό φόρεμα Saint Laurent σε navy blue χρώμα τη Δευτέρα. Η 67χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέα της ταινίας Nobody 2 στο Λος Άντζελες. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένης μιας εντυπωσιακής τσάντας.

Getty Images

Το Nobody 2 ακολουθεί τον πρώην δολοφόνο Hutch Mansell (Odenkirk), ο οποίος ξαναβρίσκεται σε μια ζωή βίας μετά την απόκρουση μιας εισβολής στο σπίτι του, οδηγώντας σε μια σειρά γεγονότων που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για το παρελθόν της συζύγου του και άλλα. Η ταινία βγαίνει στις αμερικάνικες αίθουσες την Παρασκευή ενώ την Sharon Stone συνόδευσαν στην πρεμιέρα οι τρεις γιοι της: ο 25χρονος Roan, ο 20χρονος Laird και ο 19χρονος Quinn.

Παράλληλα με τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία Nobody 2, τη συνέχεια της ταινίας Nobody του Bob Odenkirk από το 2021, η Stone συνεργάστηκε με τον Mugler για την καμπάνια της συλλογής capsule archive του οίκου, η οποία έκανε το ντεμπούτο της τον Ιούνιο. Η ηθοποιός έχει μια ισχυρή σχέση με τον οίκο πολυτελών ενδυμάτων, έχοντας περπατήσει στην πασαρέλα για τον Mugler το 1992.