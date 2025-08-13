Η βασίλισσα Letizia και ο βασιλιάς Felipe φιλοξενήθηκαν στην έπαυλη γνωστής οικογένειας στην Πελοπόννησο

Ο βασιλιάς Felipe και η βασίλισσα Letizia, συνοδευόμενοι από τις κόρες τους, την πριγκίπισσα Leonor και την Infanta Sofia, προσγειώθηκαν πριν από λίγες ημέρες με το βασιλικό Falcon στην Αθήνα. Είχαν προηγηθεί οι καθιερωμένες καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειας στη Μαγιόρκα όπου τους είδαμε σε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις. Η επίσκεψή τους στη χώρα μας ήταν σε πιο χαμηλούς τόνους αλλά έγινε γνωστό ότι κατευθύνθηκαν στην Πελοπόννησο.

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας βρήκε καταφύγιο σε μια ξεχωριστή έπαυλη στην περιοχή και δεν είναι άλλη από αυτή της βασίλισσας Maxima και του βασιλιά Willem Alexander της Ολλανδίας.

Η έπαυλη του βασιλικού ζευγαριού της Ολλανδίας στην Ελλάδα

Η έπαυλη αυτή, χτισμένη κοντά στο Κρανίδι της Ερμιονίδας, εκτείνεται σε περίπου 4.000 τετραγωνικά μέτρα, με ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα και αίσθηση ότι "κρύβεται" μέσα στο φυσικό τοπίο της περιοχής. Ο χώρος διαθέτει ιδιωτική παραλία και λιμανάκι, πισίνα και πολυτελείς βοηθητικές κατοικίες.

Η αρχιτεκτονική της συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία με σύγχρονη πολυτέλεια, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η κομψότητα συναντά τη διακριτικότητα.

Η αγορά της έπαυλης έγινε το 2012, με κόστος περίπου 4.5–5 εκατομμύρια ευρώ, και από τότε έχει γίνει σύμβολο μιας "ήρεμης εξουσίας".

Το βασιλικό ζευγάρι της Ολλανδίας περνά πολλές από τις καλοκαιρινές του διακοπές στο καυαφύγιό του ενώ έχει φιλοξενήσει ξανά στο παρελθόν τον βασιλιά Felipe και τη βασίλισσα Letizia.