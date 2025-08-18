Follow us

Search

Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media

Το μήνυμα που στέλνει σε όλες τις γυναίκες μέσα από το Instagram.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18-08-2025
Getty Images

Η Barbara Palvin επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από μια μακρά απουσία. Το 31χρονο μοντέλο κοινοποίησε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή (17 Αυγούστου) από τις αρχές Ιουνίου και μίλησε ανοιχτά για το γιατί έλειπε τόσο καιρό και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από τους τελευταίους δύο μήνες.

Στην ανάρτησή της,  αποκάλυψε ότι πρόσφατα διαγνώστηκε με ενδομητρίωση, μια ασθένεια κατά την οποία ιστός παρόμοιος με το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας αναπτύσσεται έξω από τη μήτρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

"Γεια σας παιδιά, έχει περάσει καιρός! Μια μικρή ενημέρωση και μερικές σκέψεις για όσους μπορούν να καταλάβουν τι πρόκειται να μοιραστώ – εδώ και μερικά χρόνια αντιμετωπίζω τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν με την περίοδό μου. Κόπωση, έντονος πόνος, έντονη και ακανόνιστη ροή, άυπνες νύχτες στο πάτωμα του μπάνιου. Νόμιζα ότι έτσι λειτουργεί και για μένα", έγραψε η Palvin στη λεζάντα.

Και συνέχισε:  "Πρόσφατα όμως με συμβούλεψαν να απευθυνθώ σε έναν ειδικό για την ενδομητρίωση για να δω αν τα συμπτώματά μου οφείλονται σε αυτό. Πηγαίνω σε εξετάσεις στον γυναικολόγο μου κάθε χρόνο. Σκέφτηκα ότι αν είχα ενδομητρίωση θα το ήξερα μέχρι τώρα, αλλά όπως αποδείχθηκε, δεν μπορεί να διαγνωστεί με γενικές εξετάσεις", συνέχισε. "Έτσι πήγα και 3 μήνες αργότερα χειρουργήθηκα. Από τότε, επιτέλους είχα μια περίοδο που ήταν πιο εύκολη και τώρα ξέρω τη διαφορά. Αν υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχετε ενδομητρίωση, σας ενθαρρύνω να το ανακαλύψετε. Με βοήθησε πολύ και είμαι ευγνώμων που το έκανα. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι πολύ σημαντικές για την πρόληψη μακροπρόθεσμων επιπλοκών και τώρα είμαι πιο προσεκτική με το σώμα μου ώστε να ενεργώ γρήγορα αν χρειαστεί".

Η Palvin κατέληξε: "Γι' αυτό και αφιέρωσα τους τελευταίους 3 μήνες για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω πλήρως. Είμαι ενθουσιασμένη για αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μου και τώρα έτοιμη να επιστρέψω στη δουλειά".

Διαβάστε Επίσης

Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media

Η Sarah Jessica Parker σοκαρισμένη από τους θαυμαστές του AJLT: Aπό παίκτες του ΝΒΑ μέχρι αστυνομικούς της Νέας Υόρκης

Tags

Latest

Μέθοδος 3-2-1 | Η νέα αθλητική πρόκληση που θα δοκιμάσετε μόλις επιστρέψετε από τις διακοπές για λεπτό και γυμνασμένο σώμα
WELLNESS

Μέθοδος 3-2-1 | Η νέα αθλητική πρόκληση που θα δοκιμάσετε μόλις επιστρέψετε από τις διακοπές για λεπτό και γυμνασμένο σώμα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4 κολακευτικά κουρέματα για σγουρά μαλλιά
ΜΑΛΛΙΑ

4 κολακευτικά κουρέματα για σγουρά μαλλιά

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων
NEWS

Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media
NEWS

Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H εκκεντρική πόζα της Marie Chantal με μπικίνι στην Κυανή Ακτή πριν από τον γάμο της αδελφής της, Pia
NEWS

H εκκεντρική πόζα της Marie Chantal με μπικίνι στην Κυανή Ακτή πριν από τον γάμο της αδελφής της, Pia

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αντίο Adelaide Cottage | H Κate Μiddleton και ο πρίγκιπας William μετακομίζουν σε μια "φωλιά" αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών
NEWS

Αντίο Adelaide Cottage | H Κate Μiddleton και ο πρίγκιπας William μετακομίζουν σε μια "φωλιά" αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6 αποχρώσεις μανικιούρ που θα αναδείξουν το μαύρισμά σας αυτό το καλοκαίρι
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

6 αποχρώσεις μανικιούρ που θα αναδείξουν το μαύρισμά σας αυτό το καλοκαίρι

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Amanda Seyfried |Το γαλήνιο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη
LIFESTYLE & HOMES

Amanda Seyfried |Το γαλήνιο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη

Best of Network

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Οδηγούμε την πιο ακραία Porsche με άδεια κυκλοφορίας, τη θηριώδη και μοναδική 963 RSP

Οδηγούμε την πιο ακραία Porsche με άδεια κυκλοφορίας, τη θηριώδη και μοναδική 963 RSP

Οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς ως τώρα από τον Γιάννη Καντέα-Παπαδόπουλο

Οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς ως τώρα από τον Γιάννη Καντέα-Παπαδόπουλο

Boho 2.0: 15 κομμάτια που θα σε βοηθήσουν να &quot;μπεις&quot; με στυλ στο ελεύθερο πνεύμα

Boho 2.0: 15 κομμάτια που θα σε βοηθήσουν να "μπεις" με στυλ στο ελεύθερο πνεύμα

Back to city: 9 looks για να παρατείνεις την αίσθηση των διακοπών στην πόλη

Back to city: 9 looks για να παρατείνεις την αίσθηση των διακοπών στην πόλη

Tάρτα με φράουλες - Χωρίς ζάχαρη και χωρίς ψήσιμο

Tάρτα με φράουλες - Χωρίς ζάχαρη και χωρίς ψήσιμο

Lamborghini: Ελληνικό όνομα για το νέο της hypercar

Lamborghini: Ελληνικό όνομα για το νέο της hypercar

Χαλάνδρι: Την σκότωσε επειδή τον διέβαλλε σε γνωστούς, ισχυρίστηκε ο 28χρονος - Η 47χρονη είχε κάνει παράπονα για το δράστη στην αστυνομία

Χαλάνδρι: Την σκότωσε επειδή τον διέβαλλε σε γνωστούς, ισχυρίστηκε ο 28χρονος - Η 47χρονη είχε κάνει παράπονα για το δράστη στην αστυνομία

4 θετικές φράσεις που χρησιμοποιούν οι γονείς που μεγαλώνουν ευτυχισμένα παιδιά

4 θετικές φράσεις που χρησιμοποιούν οι γονείς που μεγαλώνουν ευτυχισμένα παιδιά