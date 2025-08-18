Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media

Η Barbara Palvin επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από μια μακρά απουσία. Το 31χρονο μοντέλο κοινοποίησε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή (17 Αυγούστου) από τις αρχές Ιουνίου και μίλησε ανοιχτά για το γιατί έλειπε τόσο καιρό και μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από τους τελευταίους δύο μήνες.

Στην ανάρτησή της, αποκάλυψε ότι πρόσφατα διαγνώστηκε με ενδομητρίωση, μια ασθένεια κατά την οποία ιστός παρόμοιος με το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας αναπτύσσεται έξω από τη μήτρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

"Γεια σας παιδιά, έχει περάσει καιρός! Μια μικρή ενημέρωση και μερικές σκέψεις για όσους μπορούν να καταλάβουν τι πρόκειται να μοιραστώ – εδώ και μερικά χρόνια αντιμετωπίζω τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν με την περίοδό μου. Κόπωση, έντονος πόνος, έντονη και ακανόνιστη ροή, άυπνες νύχτες στο πάτωμα του μπάνιου. Νόμιζα ότι έτσι λειτουργεί και για μένα", έγραψε η Palvin στη λεζάντα.

Και συνέχισε: "Πρόσφατα όμως με συμβούλεψαν να απευθυνθώ σε έναν ειδικό για την ενδομητρίωση για να δω αν τα συμπτώματά μου οφείλονται σε αυτό. Πηγαίνω σε εξετάσεις στον γυναικολόγο μου κάθε χρόνο. Σκέφτηκα ότι αν είχα ενδομητρίωση θα το ήξερα μέχρι τώρα, αλλά όπως αποδείχθηκε, δεν μπορεί να διαγνωστεί με γενικές εξετάσεις", συνέχισε. "Έτσι πήγα και 3 μήνες αργότερα χειρουργήθηκα. Από τότε, επιτέλους είχα μια περίοδο που ήταν πιο εύκολη και τώρα ξέρω τη διαφορά. Αν υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχετε ενδομητρίωση, σας ενθαρρύνω να το ανακαλύψετε. Με βοήθησε πολύ και είμαι ευγνώμων που το έκανα. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι πολύ σημαντικές για την πρόληψη μακροπρόθεσμων επιπλοκών και τώρα είμαι πιο προσεκτική με το σώμα μου ώστε να ενεργώ γρήγορα αν χρειαστεί".

Η Palvin κατέληξε: "Γι' αυτό και αφιέρωσα τους τελευταίους 3 μήνες για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω πλήρως. Είμαι ενθουσιασμένη για αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μου και τώρα έτοιμη να επιστρέψω στη δουλειά".