Η Dakota Johnson με τη μητέρα της Melanie Griffith στο κόκκινο χαλί

Με φόρεμα φόρεμα Gucci συνόδευσε η Dakota Johnson τη μητέρα της στην πρεμιέρα της ταινίας Splitsville στο Λος Άντζελες.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
21-08-2025
Getty Images

Η Dakota Johnson μετέτρεψε την πρεμιέρα της ταινίας Splitsville στο Λος Άντζελες σε οικογενειακή υπόθεση την Τρίτη το βράδυ, ποζάροντας στο κόκκινο χαλί μαζί με τη μητέρα της, Melanie Griffith.

Για την ειδική περίσταση, η Johnson φόρεσε ένα ασημένιο στράπλες φόρεμα Gucci το οποίο συνδύασε με αξεσουάρ Roberto Coin. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός φορούσε τα σκουλαρίκια Venetian Princess, μαζί με το βραχιόλι Cento και τα δαχτυλίδια και βραχιόλια Love in Verona της ιταλικής μάρκας κοσμημάτων, της οποίας ορίστηκε πρόσφατα παγκόσμια πρέσβειρα.

Η Dakota Johnson με τη μητέρα της Melanie Griffith στο κόκκινο χαλί
Getty Images

Στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρα της ταινίας Splitsville, η Dakota Johnson εμφανίστηκε με τη μητέρα της. Η Melanie Griffith επέλεξε ένα κομψό κρεμ χρώματος ταγιέρ για την περίσταση. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός συμπλήρωσε την εμφάνισή της με μερικά λαμπερά κοσμήματα.

Η Dakota Johnson με τη μητέρα της Melanie Griffith
Getty Images

Το Splitsville ακολουθεί τον Carey (Kyle Marvin), ο οποίος ρίχνει στο χάος τον ανοιχτό γάμο των φίλων του Julie (Johnson) και Paul (Michael Angelo Covino), αφού η σύζυγός του Ashley (Adria Arjona) του ζητά διαζύγιο. Η ταινία βγαίνει στις αμερικάνικες αίθουσες την Παρασκευή.

