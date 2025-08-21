Follow us

Search

Το σημαντικό καθήκον που ανέλαβε η πριγκίπισσα Άννα

Η πριγκίπισσα Άννα λαμβάνει υψηλή αναγνώριση καθώς η βασιλική οικογένεια συγκεντρώνεται στη Σκοτία.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
21-08-2025
Getty Images

Η πριγκίπισσα Άννα λαμβάνει επαίνους για την εκτέλεση μιας σημαντικής αποστολής εκ μέρους του Παλατιού πριν από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Παρά το γεγονός ότι γιόρτασε τα 75α γενέθλιά της νωρίτερα αυτό το μήνα, η αδελφή του βασιλιά Κάρολου συνεχίζει να ανταποκρίνεται στη φήμη της ως "εργαζόμενη" και "το πιο εργατικό μέλος της βασιλικής οικογένειας".

Καθώς η βασιλική οικογένεια συγκεντρώνεται στη Σκοτία για τις ετήσιες διακοπές της στο κάστρο Balmoral, η πριγκίπισσα Άννα φαίνεται να αναλαμβάνει ορισμένα σημαντικά βασιλικά καθήκοντα.

Την Τετάρτη, το Συμβούλιο του Κεντρικού Μπέντφορντσαϊρ εξέδωσε μια δήλωση προς τιμήν της, μετά την αναγνώριση μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης για το σκληρό έργο της.

Η Άννα απένειμε τα Βραβεία Εκπαίδευσης Princess Royal 2025 στην ομάδα Ανάπτυξης του Προσωπικού Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Φροντίδας, μαζί με το Ίδρυμα City and Guilds.

"Είναι φανταστικό να βλέπεις την ομάδα να αναγνωρίζεται για το έργο που επιτελεί με σκοπό την ανάπτυξη μιας αφοσιωμένης και αποτελεσματικής ομάδας μελλοντικών κοινωνικών λειτουργών", δήλωσε ο σύμβουλος Adam Zerny,​​​​​​, επικεφαλής του Συμβουλίου του Κεντρικού Μπέντφορντσαϊρ.

"Η καλή εκπαίδευση δεν βοηθά απλώς τους ανθρώπους να ξεκινήσουν, αλλά τους βοηθά να συνεχίσουν να εξελίσσονται και τους επιτρέπει να κάνουν πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων", συνέχισε.

"Το βραβείο αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Συμβουλίου για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που ενδυναμώνει τα άτομα και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να προοδεύσουν καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους".

Διαβάστε Επίσης

Το σημαντικό καθήκον που ανέλαβε η πριγκίπισσα Άννα

Πριγκίπισσα Άννα | Η ιδιαίτερη καρφίτσα που φόρεσε στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση

Tags

Latest

"Καλύτερα στα πάνω ράφια": Ο κίνδυνος από την αποθήκευση αυγών στην πόρτα του ψυγείου, σύμφωνα με διατροφολόγο
LIFESTYLE & HOMES

"Καλύτερα στα πάνω ράφια": Ο κίνδυνος από την αποθήκευση αυγών στην πόρτα του ψυγείου, σύμφωνα με διατροφολόγο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η εικόνα της Nicole Kidman στην παραλία θα σας πείσει σίγουρα να αγκαλιάσετε τα φυσικά σγουρά μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Η εικόνα της Nicole Kidman στην παραλία θα σας πείσει σίγουρα να αγκαλιάσετε τα φυσικά σγουρά μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει άσχημα νέα για τον πρίγκιπα Andrew κατά τη διάρκεια των διακοπών του
NEWS

Ο βασιλιάς Κάρολος λαμβάνει άσχημα νέα για τον πρίγκιπα Andrew κατά τη διάρκεια των διακοπών του

Αυτό είναι το απαγορευμένο φαγητό για τη βασίλισσα Σοφία
NEWS

Αυτό είναι το απαγορευμένο φαγητό για τη βασίλισσα Σοφία

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Fashion Forward | 5 looks για το φθινόπωρο που υιοθετούν δημοφιλείς τάσεις
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Fashion Forward | 5 looks για το φθινόπωρο που υιοθετούν δημοφιλείς τάσεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H Nicole Kidman αναπολεί μέσα από το Instagram το ταξίδι της στους Παξούς
NEWS

H Nicole Kidman αναπολεί μέσα από το Instagram το ταξίδι της στους Παξούς

Το σημαντικό καθήκον που ανέλαβε η πριγκίπισσα Άννα
NEWS

Το σημαντικό καθήκον που ανέλαβε η πριγκίπισσα Άννα

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες
ENTERTAINMENT

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

H Meghan Markle κατηγορείται (ξανά) ότι αντιγράφει την Kate Middleton
NEWS

H Meghan Markle κατηγορείται (ξανά) ότι αντιγράφει την Kate Middleton

Best of Network

Οι επανεκδόσεις που κάνουν πρεμιέρα στα σινεμά

Οι επανεκδόσεις που κάνουν πρεμιέρα στα σινεμά

Μαρία Ντάβου: &quot;Να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών, να τα βοηθήσουμε να αποδομήσουν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα&quot;

Μαρία Ντάβου: "Να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη των παιδιών, να τα βοηθήσουμε να αποδομήσουν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα"

5 μυστικά για να κρατήσεις το καλοκαιρινό σου μαύρισμα -με πραγματική διάρκεια

5 μυστικά για να κρατήσεις το καλοκαιρινό σου μαύρισμα -με πραγματική διάρκεια

Το savoir faire του αρώματος | Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να το φοράς σωστά

Το savoir faire του αρώματος | Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να το φοράς σωστά

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Δείτε πώς θα μοιάζουν οι σταθμοί ανεφοδιασμού στο μέλλον

Δείτε πώς θα μοιάζουν οι σταθμοί ανεφοδιασμού στο μέλλον

Το σχέδιο αλλαγής στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων

Το σχέδιο αλλαγής στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων

Pecan Brown Hair | Αυτή η απόχρωση του καστανού είναι η πιο chic επιλογή για τα μαλλιά σου το φθινόπωρο του 2025

Pecan Brown Hair | Αυτή η απόχρωση του καστανού είναι η πιο chic επιλογή για τα μαλλιά σου το φθινόπωρο του 2025

Παιδιά με αυτοπεποίθηση: 4 φράσεις που πρέπει να αποφεύγουν οι παππούδες

Παιδιά με αυτοπεποίθηση: 4 φράσεις που πρέπει να αποφεύγουν οι παππούδες