Το σημαντικό καθήκον που ανέλαβε η πριγκίπισσα Άννα

Η πριγκίπισσα Άννα λαμβάνει επαίνους για την εκτέλεση μιας σημαντικής αποστολής εκ μέρους του Παλατιού πριν από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Παρά το γεγονός ότι γιόρτασε τα 75α γενέθλιά της νωρίτερα αυτό το μήνα, η αδελφή του βασιλιά Κάρολου συνεχίζει να ανταποκρίνεται στη φήμη της ως "εργαζόμενη" και "το πιο εργατικό μέλος της βασιλικής οικογένειας".

Καθώς η βασιλική οικογένεια συγκεντρώνεται στη Σκοτία για τις ετήσιες διακοπές της στο κάστρο Balmoral, η πριγκίπισσα Άννα φαίνεται να αναλαμβάνει ορισμένα σημαντικά βασιλικά καθήκοντα.

Την Τετάρτη, το Συμβούλιο του Κεντρικού Μπέντφορντσαϊρ εξέδωσε μια δήλωση προς τιμήν της, μετά την αναγνώριση μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης για το σκληρό έργο της.

Η Άννα απένειμε τα Βραβεία Εκπαίδευσης Princess Royal 2025 στην ομάδα Ανάπτυξης του Προσωπικού Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Φροντίδας, μαζί με το Ίδρυμα City and Guilds.

"Είναι φανταστικό να βλέπεις την ομάδα να αναγνωρίζεται για το έργο που επιτελεί με σκοπό την ανάπτυξη μιας αφοσιωμένης και αποτελεσματικής ομάδας μελλοντικών κοινωνικών λειτουργών", δήλωσε ο σύμβουλος Adam Zerny,​​​​​​, επικεφαλής του Συμβουλίου του Κεντρικού Μπέντφορντσαϊρ.

"Η καλή εκπαίδευση δεν βοηθά απλώς τους ανθρώπους να ξεκινήσουν, αλλά τους βοηθά να συνεχίσουν να εξελίσσονται και τους επιτρέπει να κάνουν πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων", συνέχισε.

"Το βραβείο αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Συμβουλίου για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που ενδυναμώνει τα άτομα και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να προοδεύσουν καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους".