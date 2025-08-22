Helen Mirren: "Είμαι ζωντανή. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις φρικτές ετικέτες για μένα"

H Elen Mirren, που μετακόμισε σε ένα αγρόκτημα στην Απουλία και αποκαλείται πια, "αγρότισσα της Σαλεντίας", πρωταγωνιστήσει στην ταινία Thursday Murder Club στο πλευρό του Pierce Brosnan. Πρόκειται για μία διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος μυστηρίου του Richard Osman, που κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 28 Αυγούστου, και με την ευκαιρία της κυκλοφορίας η 80χρονη ηθοποιός μίλησε People.

Παντρεμένη εδώ και 28 χρόνια με τον σκηνοθέτη Taylor Hackford, έχει ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα με διάφορα πρότζεκτ και δεν χάνει τις μεγάλες επιτυχίες , τις αστυνομικές ταινίες ή τα γουέστερν. "Το αποκαλώ 'τροχαίο ατύχημα έργων'", αστειεύεται, "επειδή όλα συμπίπτουν την ίδια περίοδο". Και, σχολιάζοντας τους τελευταίους μήνες των γυρισμάτων, τα περιγράφει ως "μια έντονη περίοδο, αλλά με την οποία έχω συνηθίσει".

Η ηλικία δεν την φοβίζει και μάλιστα το δράμα του Netflix αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας συνταξιούχων που ερευνούν ένα έγκλημα. "Οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να καταλάβουν ότι οι μεγαλύτερες σε ηλικία είχαν σεξουαλικές σχέσεις, διασκέδαζαν, χόρευαν και είχαν εμμονή με τα μαλλιά και το βάρος τους" αναφέρει η Mirren.

Ένα πράγμα όμως δεν αντέχει: την συγκαταβατικότητα: "Όσο μεγαλώνω, βλέπω αυτή τη στάση ψεύτικης καλοσύνης". Και προσθέτει: "Μισώ τη λέξη 'εξυπνάδα'. Είμαι ζωντανή. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις φρικτές ετικέτες για μένα", όπως και να μιλάτε για "νεανικό άτομο". "Το πνεύμα μου", λέει, "έχει την ίδια ηλικία με μένα". Aν και δεν το γιορτάζει: "Δεν γιορτάζω τα γενέθλια. Δεν έχουν σημασία, γιατί η ζωή συνεχίζει να προχωράει. Το πολύ-πολύ να περιμένω να με φερθούν πολύ, πολύ καλά εκείνη την ημέρα.

"Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Μια κούπα τσάι στο κρεβάτι το πρωί". Το λέει, αλλά τελικά δεν το καταφέρνει, ίσως λόγω της εργατικής της καταγωγής, με πατέρα ταξιτζή μετανάστη από τη Ρωσία και μητέρα νοικοκυρά. "Αν μείνω να τεμπελιάζω μετά τις οκτώ, αρχίζω να νιώθω ένοχη γιατί πάντα έχω κάτι να κάνω, ειδικά αν είσαι η Elen Mirren".