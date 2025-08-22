Follow us

Kirsten Dunst | O γιος της James αρρώστησε ενώ εκείνη γυρνούσε ταινία στη Βουδαπέστη

Η Kirsten Dunst που συνήθως είναι πολύ διακριτική όσον αφορά την προσωπική της ζωή, μοιράστηκε μια οδυνηρή εμπειρία που της έμαθε πολλά για τη μητρότητα.

22-08-2025
Οι δυσκολίες που υπάρχουν στο να είσαι γονιός δεν αλλάζουν ούτε αν είσαι διάσημη όπως η Kirsten Dunst. Η 43χρονη ηθοποιός, που συνήθως είναι πολύ διακριτική όσον αφορά την ιδιωτική της ζωή, διηγήθηκε ένα οδυνηρό περιστατικό από τότε που βρισκόταν στη Βουδαπέστη για τα γυρίσματα της ταινίας The entertainment system is down του Ruben Ostlund. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τον περασμένο Ιανουάριο, ο μικρότερος γιος της, ο τετράχρονος James, είχε ένα πρόβλημα υγείας.

Η κατάσταση έγινε κρίσιμη και η οικογένεια –που είχε νοικιάσει ένα σπίτι στην περιοχή και είχε εγγράψει τον μεγάλο της γιο, τον 7χρονο Ennis, σε ένα τοπικό σχολείο– αναγκάστηκε να επιστρέψει αμέσως στο Λος Άντζελες. Μαζί με τα παιδιά ήταν και ο σύζυγός της, Jesse Plemons, τον οποίο το κοινό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας περιμένει για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Bugonia, με την Emma Stone. "Το γεγονός αυτό μας έδεσε ακόμα περισσότερο σε ένα βαθύτερο επίπεδο" εξήγησε στο περιοδικό Town & Country η Dunst. Οι δύο είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινίας Fargo και παντρεύτηκαν το 2022, μετά από μια περίοδο αρραβώνων πέντε ετών.

Εκείνη όμως έπρεπε να παραμείνει στη δουλειά, με τη συνεχή ανησυχία για το αποτέλεσμα των εξετάσεων: "Ένιωθα σαν στο Final Destination, όπου φαντάζεσαι όλα τα πράγματα που θα μπορούσαν να πάνε στραβά και τα χειρότερα σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν στο παιδί σου".

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι θα ήθελε να παίξει στο Minecraft 2 και πάλι τα παιδιά της έχουν σχέση με αυτό: "Ίσως για μια φορά θα μπορούσα να κάνω μια ταινία όπου δεν θα χάσω χρήματα;", αναρωτιέται. Δεδομένου ότι το πρώτο κεφάλαιο ήταν πολύ αγαπητό στα παιδιά της, δεν θα την πείραζε να γεμίσει τον τραπεζικό της λογαριασμό με ένα blockbuster.

