Η βασίλισσα Mary κάνει σπάνια δήλωση σχετικά με την ιδιωτική ζωή των 4 παιδιών της

Ο βασιλιάς Frederik και η βασίλισσα Mary είναι γονείς του πρίγκιπα Christian, της πριγκίπισσας Isabella, του πρίγκιπα Vincent και της πριγκίπισσας Josephine.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
22-08-2025
Getty Images

Η βασίλισσα Mary μίλησε ανοιχτά για την ιδιωτική της ζωή με την οικογένειά της, κατά την εμφάνισή της σε μια δανική τηλεοπτική εκπομπή.

Η 53χρονη βασίλισσα της Δανίας έχει τέσσερα παιδιά με τον σύζυγό της, τον 57χρονο βασιλιά Frederik: τον 19χρονο πρίγκιπα Christian, την 18χρονη πριγκίπισσα Isabella και τα 14χρονα δίδυμα πρίγκιπα Vincent και πριγκίπισσα Josephine.

Η βασίλισσα Mary εμφανίστηκε στην εκπομπή "Ο κήπος του Søren Vester – Βιοποικιλότητα και κήποι του κάστρου" στο κανάλι DR 1 για να ξεναγήσει τον Δανό σχεδιαστή στους ιδιωτικούς κήπους του κάστρου Fredensborg.

Όταν ο Søren τη ρώτησε αν τα παιδιά βγαίνουν στον κήπο, απάντησε: "Τα παιδιά μας είναι πολύ έξω. Δεν νομίζω ότι σκέφτονται 'Τώρα θα βγω στη φύση'. Θεωρούν ότι είναι ωραίο να παίρνουν καθαρό αέρα και να ασκούνται στη φύση".

Η δανική βασιλική οικογένεια έχει έναν ενεργό τρόπο ζωής, με τον βασιλιά Frederik να είναι ένθερμος δρομέας. Και τα τέσσερα παιδιά έχουν συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια στον ετήσιο αγώνα του πατέρα τους, το Royal Run, με την πριγκίπισσα Josephine να έχει ολοκληρώσει τις αποστάσεις του ενός μιλίου, των 5 χλμ. και των 10 χλμ.

Βασίλισσα Mary | Όλοι σχολιάζουν ότι εμπνεύστηκε για τη νέα της δήλωση από την Kate Middleton

