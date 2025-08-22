Follow us

Η Top Gun εποχή για τη Leonor ξεκινά | Έτσι θα είναι η ζωή της μαθαίνοντας να πετάει με μαχητικά αεροσκάφη

H πριγκίπισσα Leonor θα ξεκινήσει το τρίτο έτος στρατιωτικής εκπαίδευσής της στην Αεροπορική Ακαδημία San Javier στη Μούρθια την 1η Σεπτεμβρίου. Ο επόμενος στόχος της: Να γίνει πιλότος.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
22-08-2025
Getty Images

Ήταν 17 Αυγούστου 2023, όταν η πριγκίπισσα Leonor, ντυμένη με μπλε πουκάμισο, λευκό τζιν και αθλητικά παπούτσια, ξεκίνησε τον πρώτο χρόνο στρατιωτικής εκπαίδευσής της στη Στρατιωτική Ακαδημία της Σαραγόσα, με στόχο να γίνει η μελλοντική αρχηγός των Ισπανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το επόμενο βήμα

Αφού ολοκλήρωσε αυτό το στάδιο και το επόμενο στο Ναυτικό, το οποίο περιελάμβανε την περίοδο που υπηρέτησε στη Ναυτική Σχολή Marín και το εκπαιδευτικό της ταξίδι στο πλοίο Juan Sebastián Elcano, η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Felipe και της βασίλισσας Letizia πρόκειται να αντιμετωπίσει το τρίτο της κεφάλαιο με την είσοδό της στη Γενική Ακαδημία Αεροπορίας (AGA) στο Σαν Χαβιέρ της Μούρθια.

Getty Images

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Σημαιοφόρος Leonor θα μετακομίσει στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις με νέες υποδομές και πόρους. Εκεί, θα ξεκινήσει το τέταρτο έτος της θητείας της και θα της φερθούν "όπως σε κάθε άλλον μαθητή".

Η πριγκίπισσα Leonor και διάδοχος του θρόνου, θα ακολουθήσει τα βήματα της οικογένειάς της εκεί, καθώς τόσο ο βασιλιάς Felipe όσο και ο πατέρας του, Χουάν Κάρλος ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους εκπαίδευση στο Σαν Χαβιέρ, όπου απέκτησαν τα απαιτούμενα προσόντα στρατιωτικού αεροπόρου. Ο πλέον ομότιμος βασιλιάς εκπαιδεύτηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 1958-1959, και ο νυν μονάρχης έκανε το ίδιο κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988.

Η αυστηρή ρουτίνα της στο Σαν Χαβιέρ

Μετά από δύο χρόνια αυστηρών στρατιωτικών μαθημάτων, η πριγκίπισσα είναι κάτι παραπάνω από συνηθισμένη σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και ρουτίνες, και στη Γενική Ακαδημία Αεροπορίας δεν θα είναι διαφορετική. 

Η μέρα ξεκινάει κάθε μέρα στις 6:30 π.μ. Στις 7:00 π.μ., θα παίρνει πρωινό με τους συναδέλφους της και μισή ώρα αργότερα, θα ξεκινήσουν θεωρητικά μαθήματα, ενημερώσεις πριν από την πτήση και εκπαίδευση σε υπερσύγχρονους προσομοιωτές πτήσης.

Το μεσημεριανό γεύμα θα παρατίθεται στις 3:00 μ.μ. στην τραπεζαρία των μαθητών, ακολουθούμενο από μαθήματα από τις 4:00 μ.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Μετά το τέλος της σχολικής ημέρας, η Πριγκίπισσα των Αστουριών θα έχει ελεύθερο χρόνο για να μελετήσει, να αθληθεί ή να απολαύσει τον ελεύθερο χρόνο της μέχρι την απομόνωσή της στις 10:00 μ.μ. 

Τα Σαββατοκύριακα, μπορεί να διανυκτερεύσει μακριά από την Ακαδημία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα φύγει από τη χώρα. Όλα αυτά, ενώ παράλληλα θα εξισορροπεί την εκπαίδευσή της με το πρόγραμμα του ιδρύματος που υπαγορεύει ο βασιλικός οίκος.

Η πριγκίπισσα αναμένεται να μοιραστεί ένα τετράκλινο δωμάτιο με τρεις άλλους δόκιμους στο κτίριο όπου στεγάζονται όλες οι φοιτήτριες. Συνολικά, φέτος στην Ακαδημία θα υπάρχουν 483 πρωτοετείς φοιτήτριες.  

H βασίλισσα Letizia και ο βασιλιάς Felipe απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα

