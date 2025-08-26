Follow us

Peter Phillips | Τι είναι το "Balmoral Test" στο οποίο υποβλήθηκε η μέλλουσα σύζυγός του, λίγο πριν από τον γάμο τους - Το είχαν περάσει και η Diana και η Kate Middleton

Ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ και η Harriet Sperling ετοιμάζονται να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου, όμως, πριν η μέλλουσα νύφη υποβάλλεται σε ένα άτυπο τεστ εντός της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
26-08-2025
Έτοιμοι να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας είναι ο Peter Phillips, εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ και η Harriet Sperling. Όμως, φαίνεται ότι η μέλλουσα σύζυγος του Mr. Phillips έχει υποβληθεί σε ένα άτυπο τεστ, το οποίο, εντός των βρετανικών βασιλικών κύκλων, χαρακτηρίζεται ως Balmoral Test.

Η Harriet, η οποία αρραβωνιάστηκε τον εγγονό της βασίλισσας Ελισάβετ Peter Phillips νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, φέρεται να βρίσκεται στη Σκωτία μαζί με τους βασιλείς, καθώς περνούν χρόνο στο αγαπημένο τους κτήμα Balmoral, μια ετήσια καλοκαιρινή παράδοση. Δεδομένου ότι επισκέπτεται το κάστρο για πρώτη φορά, η Harriet υποβάλλεται στο "Balmoral Test" - την ανεπίσημη μύηση στην οικογένεια.

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: "Όλοι γνωρίζουν ότι ο Peter είναι ερωτευμένος και η οικογένειά του έχει αποδεχτεί τη Harriet εντός, οπότε πιθανότατα θα περάσει το περιβόητο Balmoral Test με άριστα".

Το "Balmoral Test" περιλαμβάνει ουσιαστικά την προσαρμογή στη βασιλική οικογένεια, από το να ακολουθεί το πρωτόκολλο μέχρι να συμβαδίζει μαζί τους κατά τη διάρκεια των υπαίθριων περιπετειών τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η άτυπη παράδοση ενέπνευσε ακόμη και ένα επεισόδιο της σειράς The Crown, ακολουθώντας την πριγκίπισσα Diana και τη Margaret Thatcher καθώς επισκέπτονταν για πρώτη φορά το κάστρο Balmoral.
 

