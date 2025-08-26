Follow us

Kathleen Turner | Το απόλυτο sex symbol των 80s σε σπάνια δημόσια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη

Στα 71 της, η Κathleen Turner ποζάρει δίπλα στους Olivia Colman και Benedict Cumberbatch.

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 26-08-2025
Sunset Boulevard/Corbis μέσω Getty Images/Ideal Image

Τη δεκαετία του '80, η Kathleen Turner ήταν ένα από τα πιο διάσημα σύμβολα του σεξ του Χόλιγουντ χάρη στη βαθιά χροιά της φωνής της, την αισθησιακή της εμφάνιση και τους σέξι ρόλους της. Η καριέρα της εκτοξεύτηκε στην ταινία του 1981, Body Heat. Τη θυμόμαστε στο "Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι" αλλά και στο "Διαμάντι του Νείλου" δίπλα στον Michael Douglas - δύο ταινίες με δράση, περιπέτεια και χιούμορ. 

Getty Images

Η χαρακτηριστική φωνή της αποθεώθηκε στον εξαιρετικά σαγηνευτικό, κινούμενο χαρακτήρα της Jessica Rabbit, στην οποία έδωσε τη φωνή της ενώ ήταν εννέα μηνών έγκυος. "Την ημέρα που έσπασαν τα νερά μου, ηχογραφούσα την Jessica Rabbit", έχει πει η Turner. 

Ωστόσο η ερμηνεία της στην ταινία του 1989, "Ο πόλεμος των Ρόουζ" άφησε εποχή. Μιλάμε για τη μαύρη κωμωδία όπου δείχνει ένα ζευγάρι σε πόλεμο στη μέση ενός ταραχώδους διαζυγίου.  

Η σπάνια εμφάνιση

Πλέον η Kathleen Τurner κάνει σπάνια δημόσιες εμφανίσεις, λόγω της ασθένειας που την ταλαιπωρεί.  Στα μέσα της δεκαετίας του '90, η κινηματογραφική καριέρα της  σταμάτησε όταν διαγνώστηκε με σοβαρά επώδυνη ρευματοειδή αρθρίτιδα και κατέληξε να στραφεί στο αλκοόλ. "Ω, έκανα κατάχρηση αλκοόλ", είπε με ειλικρίνεια. "Επειδή είναι ένα εξαιρετικό παυσίπονο, επιτρέψτε μου να σας πω". Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Τurner εμφανίστηκε κυρίως στο θέατρο, ενώ εμφανίστηκε ως guest σε κινηματογραφικά έργα και τηλεοπτικές σειρές.

Τη Δευτέρα 26 Αυγούστου η Kathleen Turner έκανε την έκπληξη! Η 71χρονη σταρ ήταν παρούσα στην πρεμιέρα της επανέκδοσης ταινίας "Ο Πόλεμος των Ρόουζ" στο Θέατρο Hudson στη Νέα Υόρκη . Όπως υποδηλώνει ο τίτλος της, πρόκειται για remake της ταινίας που κυκλοφόρησε το 1989 (σε σκηνοθεσία του Danny DeVito). Πρόκειται για μια νέα διασκευή του μυθιστορήματος του Warren Adler που εκδόθηκε το 1981.

Kathleen Turner
Dia Dipasupil/WireImage/Getty Images/Ideal Image

Η Turner πόζαρε με τους πρωταγωνιστές, Οlivia Colman και Benedict Cumberbatch που αναλαμβάνουν τους ρόλους που υποδύθηκαν η Kathleen Turner και ο Michael Douglas αντίστοιχα πριν από 36 χρόνια...  Στο κόκκινο χαλί, η Kathleen εμφανίστηκε με ένα μπαστούνι στο αριστερό της χέρι, αλλά χαμογελαστή. Είχε μια κομψή και κλασική εμφάνιση: ένα μαύρο φόρεμα συνοδευόμενο από ασορτί σανδάλια.

"Βασικό ένστικτο" | Θα δούμε τη Sharon Stone στο αισθησιακό reboot της καλτ ταινίας;

