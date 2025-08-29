Follow us

Amal & George Clooney | To απόλυτο power couple στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Το βράδυ της Πέμπτης οι Clooneys μαγνήτισαν τα φλας στο κόκκινο χαλί στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της τελευταίας ταινίας του George, Jay Kelly .

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 29-08-2025
Getty Images

Μερικά 24ωρα μετά την εντυπωσιακή τους άφιξη στη Βενετία για το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης,  ο George και η Amal Clooney περπάτησαν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly.

Getty Images

Το βράδυ της Πέμπτης, το ζευγάρι έδειξε πολύ αγαπημένο χαρίζοντας στους φωτογράφους δεκάδες τρυφερά στιγμιότυπα, ενώ ο φακός απαθανάτισε τον σταρ να δίνει ένα ρομαντικό χειροφίλημα στη σύζυγό του.

Amal Clooney
Getty Images

Η δικηγόρος εντυπωσίασε φορώντας ένα εντυπωσιακό vintage σύνολο Jean-Louis Scherrer, το οποίο περιλάμβανε ένα μίνι φόρεμα χωρίς τιράντες με βολάν και λεπτομέρειες με κουμπιά μπροστά. Μια εντυπωσιακή ουρά ξεδιπλωνόταν από πίσω, προσθέτοντας έντονη κίνηση.  Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων ολοκλήρωσε την εμφάνιση με τακούνια Aquazzura με λουράκια και την χαρακτηριστική της ανεπιτήδευτη ομορφιά  με wacy hair look και μια φυσική λάμψη από όλες εκείνες τις διακοπές στη λίμνη Κόμο αυτό το καλοκαίρι.

Amal Clooney
Getty Images

Ο George Clooney επέλεξε ένα κλασικό σμόκιν σακάκι και ασορτί παντελόνι με σατέν ρίγα κατά μήκος του ποδιού.

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, οι Clooneys έφτασαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με την Amal να επιλέγει ένα κομψό φόρεμα σε yellow butter τόνο, Balmain και ο Τζορτζ ένα μαύρο πόλο, χακί και σουέτ μοκασίνια.  

Amal Clooney
Getty Images

