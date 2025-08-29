Amal & George Clooney | To απόλυτο power couple στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Μερικά 24ωρα μετά την εντυπωσιακή τους άφιξη στη Βενετία για το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης, ο George και η Amal Clooney περπάτησαν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly.

Getty Images

Το βράδυ της Πέμπτης, το ζευγάρι έδειξε πολύ αγαπημένο χαρίζοντας στους φωτογράφους δεκάδες τρυφερά στιγμιότυπα, ενώ ο φακός απαθανάτισε τον σταρ να δίνει ένα ρομαντικό χειροφίλημα στη σύζυγό του.

Η δικηγόρος εντυπωσίασε φορώντας ένα εντυπωσιακό vintage σύνολο Jean-Louis Scherrer, το οποίο περιλάμβανε ένα μίνι φόρεμα χωρίς τιράντες με βολάν και λεπτομέρειες με κουμπιά μπροστά. Μια εντυπωσιακή ουρά ξεδιπλωνόταν από πίσω, προσθέτοντας έντονη κίνηση. Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων ολοκλήρωσε την εμφάνιση με τακούνια Aquazzura με λουράκια και την χαρακτηριστική της ανεπιτήδευτη ομορφιά με wacy hair look και μια φυσική λάμψη από όλες εκείνες τις διακοπές στη λίμνη Κόμο αυτό το καλοκαίρι.

Ο George Clooney επέλεξε ένα κλασικό σμόκιν σακάκι και ασορτί παντελόνι με σατέν ρίγα κατά μήκος του ποδιού.

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, οι Clooneys έφτασαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με την Amal να επιλέγει ένα κομψό φόρεμα σε yellow butter τόνο, Balmain και ο Τζορτζ ένα μαύρο πόλο, χακί και σουέτ μοκασίνια.