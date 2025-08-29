Follow us

Kate Middleton | Το κολιέ που σχεδίασε πριν γίνει πριγκίπισσα και παραμένει best seller

Πριν γίνει πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Kate Middleton συνεργάστηκε με έναν διάσημο κοσμηματοπώλη για να σχεδιάσει ένα από τα κολιέ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
29-08-2025
Από τις πιο επιδραστικές πριγκίπισσες ever, η Κate Middleton είναι fashion icon με τις εμφανίσεις της να αποτελούν έμπνευση για εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο.   Με μια εντυπωσιακή συλλογή κοσμημάτων, η πριγκίπισσα της Ουαλίας διαθέτει κομμάτια ανεκτίμητης αξίας, όπως βασιλικά κειμήλια της Ελισάβετ αλλά και της πριγκίπισσας Diana καθώς και δώρα από τον σύζυγό της, πρίγκιπα William.

Ωστόσο, πριν ακόμη αναλάβει τον ρόλο της ως πριγκίπισσα όταν ήταν ακόμη κοπέλα του William, βοήθησε στο σχεδιασμό ενός μενταγιόν που παραμένει best seller μέχρι σήμερα.

Kate Middleton | Το κολιέ που σχεδίασε πριν γίνει πριγκίπισσα και παραμένει best seller
Πριν παντρευτεί τον William, η Κate εργαζόταν στο Junior Jigsaw ως πωλήτρια αξεσουάρ και εκείνη την περίοδο γνώρισε τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Claudia Bradby. "Είχα διαβάσει ότι είχε αρχίσει να εργάζεται για την Junior Jigsaw, οπότε της έγραψα απλώς μια επιστολή λέγοντάς της ότι θα με ενδιέφερε πολύ να συνεργαστώ μαζί της".

Η Μiddleton, η οποία είχε ήδη αρχίσει να βγαίνει με τον πρίγκιπα William, δέχτηκε την πρόταση της  Claudia και μαζί άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε ένα όμορφο κολιέ που ονόμασαν "Mother and Child Pendant Necklace".

Το κόσμημα σε minimal ύφος, είναι κατασκευασμένο από ασήμι με τρία όμορφα charms: ένα ασημένιο nugget, έναν ροζ χαλαζία και ένα ροζ μαργαριτάρι. 

Η  Claudia Bradby θυμάται πως η μέλλουσα βασίλισσα της Αγγλίας είχε στόχο: "Ήθελε να δημιουργήσει ένα κολιέ-γούρι που μια μητέρα θα μπορούσε να αγοράσει για τον εαυτό της και την κόρη της, ώστε να μπορούν να το φορούν μαζί, κάτι που θεώρησα υπέροχη ιδέα".

Το κολιέ που σχεδίασε η Κate έχει εξελιχθεί από τη δημιουργία του το 2007. Πλέον φέρει δύο charms αντί για τρία. Η σχεδιάστρια λέει ότι είναι ένα από τα κομμάτια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στη συλλογή της και κοστίζει 135 ευρώ.

