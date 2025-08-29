Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η ειλικρινής αντίδραση τριών λέξεων στην εκκεντρική δημόσια εμφάνιση της 18χρονης κόρης της

Η κόρη του βασιλιά Frederik και της βασίλισσας Mary της Δανίας, η πριγκίπισσα Isabella, προκάλεσε ιδιαίτερη αναστάτωση όταν εμφανίστηκε με ένα κάπως προκλητικό μπλουζάκι στο φεστιβάλ Smukfest στις αρχές Αυγούστου.

Όπως πολλοί έφηβοι το καλοκαίρι, η 18χρονη Isabella παρακολούθησε το φεστιβάλ Smukfest στο Σκάντερμποργκ, όπου χόρεψε στους ρυθμούς του δανέζικου συγκροτήματος Suspekt. Μπορεί αρκετοί να περίμεναν ότι η παρουσία της πριγκίπισσας στο εν λόγω φεστιβάλ θα γινόταν από μόνη της θέμα συζήτησης, όμως το item που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το T-shirt. Η πριγκίπισσα φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι με στίχους της μπάντας που περιλαμβάνουν μία σκληρή βωμολογία. Το σλόγκαν συνοδευόταν από ένα λευκό βέλος που έδειχνε προς τη μία πλευρά, με πολλούς θεατές της συναυλίας να φορούν το ίδιο σύνολο.

Princess Isabella (Denmark) attends the Smukfest festival.

Photo: Dan Mariegaard pic.twitter.com/40ZMCfUeNh — MDacoz (@MDacoz2525) August 7, 2025

Λίγες εβδομάδες μετά την επίμαχη εμφάνιση, η μητέρα της, Mary της Δανίας, ρωτήθηκε για το εν λόγω outfit της κόρης της. Και απάντησε, χρησιμοποιώντας μόνο έξι λέξεις. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του βασιλιά Frederik και της συζύγου του, Mary, στο Samsø την Πέμπτη, το ζευγάρι απάντησε με χαρά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, με το TV2 να ρωτάει για την επιλογή ρούχων της κόρης τους.

Σύμφωνα με το BILLED-BLADET, η Mary απάντησε γρήγορα με ένα σκανδαλιάρικο χαμόγελο, λέγοντας: "Η πρώτη μου σκέψη ήταν – έχεις τρελαθεί εντελώς;" Στη συνέχεια, πρόσθεσε: "Ας το θέσουμε έτσι, μερικές αποφάσεις είναι καλύτερες από άλλες".

