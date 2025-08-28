Follow us

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Η ερώτηση που έκανε δημόσια στον σύζυγό της, Frederik, και του προκάλεσε αμηχανία

Τι ρώτησε η Mary της Δανίας τον σύζυγό της στην τελευταία τους έξοδο, σύμφωνα με περιοδικό της χώρας.

HARPER'S BAZAAR TEAM
28-08-2025
Getty Images

Ένα σύντομης διάρκειας (τεσσάρων ημερών) ταξίδι με το πολυτελές yacht τους πραγματοποιούν αυτές τις ημέρες ο βασιλιάς Frederik και η βασίλισσα Mary της Δανίας, με τους δυο τους να επισκέπτονται αρκετές πόλεις και δήμους, με στόχο – μεταξύ άλλων – να ακούσουν τα προβλήματα των πολιτών και να αναζητήσουν λύσεις. 

Φυσικά, από ένα ταξίδι που πραγματοποιείται σε ιδιωτική βάση δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν και οι περισσότερο προσωπικές στιγμές. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο βασιλιάς και η βασίλισσα πόζαραν για φωτογραφίες ενώ περπατούσαν στις παράκτιες αμμοθίνες του Råbjerg Mile, που βρίσκεται μεταξύ Skagen και Frederikshavn. 

Όπως αναφέρει το δανέζικο περιοδικό BILLED-BLADET, ενώ το ζευγάρι πόζαρε στον φακό, η Mary της Δανίας φαίνεται ότι έκανε στον σύζυγό της μία απροσδόκητη ερώτηση. "Να φιληθούμε;" ρώτησε η βασίλισσα Mary τον Frederik, καθώς τον αγκάλιαζε. Αν και το βασιλικό ζευγάρι δεν φιλήθηκε μπροστά στις κάμερες, ο βασιλιάς της Δανίας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το γέλιο του, αλλά και την αμηχανία του, η οποία φάνηκε στις εκφράσεις του προσώπου της. 

Για την εμφάνισή της, η βασίλισσα Mary φόρεσε ένα navy blue πλεκτό με λευκό πουκάμισμο και blue βερμούδα. Με τη σειρά του, ο Frederik επέλεξε ένα πορτοκαλί γιλέκο πάνω από ένα καρό πουκάμισο και ένα παντελόνι cargo.

