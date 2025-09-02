"Αυτή η χρονιά έφερε αλλαγές και προκλήσεις" | Η εξομολόγηση της συζύγου του Richard Gere με αφορμή τα γενέθλια του σταρ

Μία νέα ζωή οικοδομούν στη Μαδρίτη ο Richard Gere με τη σύζυγό του, Alejandra Silva, με τον Χολιγουντιανό σταρ να έχει πάρει την απόφαση να περνά το μεγαλύτερο μέρος του έτους στην πατρίδα της συζύγου του. Ο ηθοποιός σεβόμενος την επιθυμία της γυναίκας της ζωής του, αποφάσισε να πουλήσει τη βίλα του στο New Canaan του Κονέκτικατ με στόχο να αποκτήσει μία νέα στη Μαδρίτη, όπου και διαμένουν πλέον μαζί και μόνιμα.

Μπορεί το ερωτευμένο ζευγάρι να μοιράζεται πολύ σπάνια στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή στην ισπανική πόλη, όμως, τα γενέθλια του δημοφιλή ηθοποιού – ο οποίος έγινε 76 ετών – δεν θα μπορούσαν να μην αποτελέσουν εξαίρεση στον κανόνα. Ανήμερα του σημαντικού ορόσημου, η Alejandra Silva ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ένα ρομαντικό κλικ, με την ακτιβίστρια να ποζάρει στην αγκαλιά του συζύγου της.

Φυσικά, η φωτογραφία δεν θα μπορούσε να μη συνοδευτεί από ειλικρινείς ευχές και μία εξομολόγηση για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν φέτος: "Χρόνια σου πολλά, αγάπη μου. Αυτή η χρονιά έφερε αλλαγές και προκλήσεις, αλλά μέσα σε όλα, εσύ ήσουν η σταθερά μας, ο βράχος μας. Τα παιδιά και εγώ νιώθουμε την αγάπη σου κάθε στιγμή: με τον τρόπο που είσαι δίπλα μας, την υπομονή που δείχνεις, τη δύναμη και την καρδιά που δίνεις σε αυτή την οικογένεια. Είσαι τα πάντα για εμάς, ο καλύτερος σύζυγος και ο καλύτερος μπαμπάς, πάντα δίνεις, πάντα βοηθάς. Ακόμα και στις πιο πολυάσχολες μέρες, είσαι το κέντρο του μικρού μας σύμπαντος, και είμαστε τόσο ευγνώμονες για εσένα. Σε αγαπάμε πέρα από τα λόγια, σήμερα και πάντα"