Follow us

Search

"Αυτή η χρονιά έφερε αλλαγές και προκλήσεις" | Η εξομολόγηση της συζύγου του Richard Gere με αφορμή τα γενέθλια του σταρ

Ο Richard Gere έγινε 76 ετών και η Alejandra Silva πραγματοποίησε έναν απολογισμό στην αγκαλιά του.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
02-09-2025
Getty Images

Μία νέα ζωή οικοδομούν στη Μαδρίτη ο Richard Gere με τη σύζυγό του, Alejandra Silva, με τον Χολιγουντιανό σταρ να έχει πάρει την απόφαση να περνά το μεγαλύτερο μέρος του έτους στην πατρίδα της συζύγου του. Ο ηθοποιός σεβόμενος την επιθυμία της γυναίκας της ζωής του, αποφάσισε να πουλήσει τη βίλα του στο New Canaan του Κονέκτικατ με στόχο να αποκτήσει μία νέα στη Μαδρίτη, όπου και διαμένουν πλέον μαζί και μόνιμα.

Διαβάστε Επίσης

"Αυτή η χρονιά έφερε αλλαγές και προκλήσεις" | Η εξομολόγηση της συζύγου του Richard Gere με αφορμή τα γενέθλια του σταρ

Richard Gere | Το σχόλιό του για το sequel του Pretty Woman με τη Julia Roberts

Μπορεί το ερωτευμένο ζευγάρι να μοιράζεται πολύ σπάνια στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή στην ισπανική πόλη, όμως, τα γενέθλια του δημοφιλή ηθοποιού – ο οποίος έγινε 76 ετών – δεν θα μπορούσαν να μην αποτελέσουν εξαίρεση στον κανόνα. Ανήμερα του σημαντικού ορόσημου, η Alejandra Silva ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ένα ρομαντικό κλικ, με την ακτιβίστρια να ποζάρει στην αγκαλιά του συζύγου της.

Φυσικά, η φωτογραφία δεν θα μπορούσε να μη συνοδευτεί από ειλικρινείς ευχές και μία εξομολόγηση για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν φέτος: "Χρόνια σου πολλά, αγάπη μου. Αυτή η χρονιά έφερε αλλαγές και προκλήσεις, αλλά μέσα σε όλα, εσύ ήσουν η σταθερά μας, ο βράχος μας. Τα παιδιά και εγώ νιώθουμε την αγάπη σου κάθε στιγμή: με τον τρόπο που είσαι δίπλα μας, την υπομονή που δείχνεις, τη δύναμη και την καρδιά που δίνεις σε αυτή την οικογένεια. Είσαι τα πάντα για εμάς, ο καλύτερος σύζυγος και ο καλύτερος μπαμπάς, πάντα δίνεις, πάντα βοηθάς. Ακόμα και στις πιο πολυάσχολες μέρες, είσαι το κέντρο του μικρού μας σύμπαντος, και είμαστε τόσο ευγνώμονες για εσένα. Σε αγαπάμε πέρα από τα λόγια, σήμερα και πάντα"

Tags

Latest

Η Vicky Krieps είναι η νέα brand ambassador του οίκου Bottega Veneta
NEWS

Η Vicky Krieps είναι η νέα brand ambassador του οίκου Bottega Veneta

Όταν η έφηβη βασίλισσα Καμίλα απέφυγε σίγουρη σεξουαλική επίθεση με το τακούνι της
NEWS

Όταν η έφηβη βασίλισσα Καμίλα απέφυγε σίγουρη σεξουαλική επίθεση με το τακούνι της

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Jamie Lee Curtis | Η παρ' ολίγον συνάντηση με την πριγκίπισσα Diana, δύο μήνες πριν από τον θάνατό της
NEWS

Jamie Lee Curtis | Η παρ' ολίγον συνάντηση με την πριγκίπισσα Diana, δύο μήνες πριν από τον θάνατό της

"Αυτή η χρονιά έφερε αλλαγές και προκλήσεις" | Η εξομολόγηση της συζύγου του Richard Gere με αφορμή τα γενέθλια του σταρ
NEWS

"Αυτή η χρονιά έφερε αλλαγές και προκλήσεις" | Η εξομολόγηση της συζύγου του Richard Gere με αφορμή τα γενέθλια του σταρ

Ποιος είναι ο μυστηριώδης ιδιοκτήτης του γιοτ που φιλοξένησε την Kate Middleton και τον William στο Ιόνιο;
NEWS

Ποιος είναι ο μυστηριώδης ιδιοκτήτης του γιοτ που φιλοξένησε την Kate Middleton και τον William στο Ιόνιο;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Eva Sannum | Ποια είναι η πρώην σύντροφος του Felipe που παραλίγο να γίνει βασίλισσα της Ισπανίας
NEWS

Eva Sannum | Ποια είναι η πρώην σύντροφος του Felipe που παραλίγο να γίνει βασίλισσα της Ισπανίας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Naomi Watts | Η εύκολη και ανεπιτήδευτη επιμέλεια στο French bob της που πρέπει να δοκιμάσετε κι εσείς στα καρέ μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Naomi Watts | Η εύκολη και ανεπιτήδευτη επιμέλεια στο French bob της που πρέπει να δοκιμάσετε κι εσείς στα καρέ μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τι είναι οι χώροι για συζήτηση; Η απροσδόκητη τάση στη διακόσμηση του σαλονιού από τα 50s που επιστρέφει στη μόδα
LIFESTYLE & HOMES

Τι είναι οι χώροι για συζήτηση; Η απροσδόκητη τάση στη διακόσμηση του σαλονιού από τα 50s που επιστρέφει στη μόδα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Transitional Pieces | Αυτό το blazer έχει κοντά μανίκια και είναι το απόλυτο μεταβατικό πανωφόρι για το φθινόπωρο

Transitional Pieces | Αυτό το blazer έχει κοντά μανίκια και είναι το απόλυτο μεταβατικό πανωφόρι για το φθινόπωρο

Το λινό co-set από τη Zara που θα φορέσεις με την επιστροφή σου στο γραφείο

Το λινό co-set από τη Zara που θα φορέσεις με την επιστροφή σου στο γραφείο

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε το μεθυστικό άρωμα που φοράει τώρα

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε το μεθυστικό άρωμα που φοράει τώρα

Τα παπούτσια που θα φοράς εναλλάξ στο γραφείο αυτό το φθινόπωρο

Τα παπούτσια που θα φοράς εναλλάξ στο γραφείο αυτό το φθινόπωρο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρωταθλήτρια η Κρήτη στις παράνομες επιδοτήσεις με 17 από τα 22 εκατ. - Δείτε ΑΦΜ και ποσά ανά περιφέρεια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρωταθλήτρια η Κρήτη στις παράνομες επιδοτήσεις με 17 από τα 22 εκατ. - Δείτε ΑΦΜ και ποσά ανά περιφέρεια

H πραγματική ιστορία πίσω από το 2 Hearts που βλέπουν όλοι τώρα στο Netflix

H πραγματική ιστορία πίσω από το 2 Hearts που βλέπουν όλοι τώρα στο Netflix

Δείτε το ανανεωμένο Kia Stonic-τι έχει αλλάξει στο κορεατικό B-SUV

Δείτε το ανανεωμένο Kia Stonic-τι έχει αλλάξει στο κορεατικό B-SUV

Στα Ιλίσια υπάρχει το μάλλον πιο φθηνό εστιατόριο της Αθήνας

Στα Ιλίσια υπάρχει το μάλλον πιο φθηνό εστιατόριο της Αθήνας

Inspo looks: 10 stylish εμφανίσεις για να καλωσορίσεις τον Σεπτέμβριο

Inspo looks: 10 stylish εμφανίσεις για να καλωσορίσεις τον Σεπτέμβριο