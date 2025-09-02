Jamie Lee Curtis | Η παρ' ολίγον συνάντηση με την πριγκίπισσα Diana, δύο μήνες πριν από τον θάνατό της

Με αφορμή τη συμπλήρωση 28 ετών από την ημέρα που η πριγκίπισσα Diana έφυγε από τη ζωή, η Jamie Lee Curtis μοιράστηκε μια συγκινητική ιστορία για την πριγκίπισσα Diana και μια συνάντηση που είχαν δύο μήνες πριν από τον πρόωρο θάνατο της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός αναφέρει ότι "σχεδόν συνάντησε" τη Diana το 1997 σε ένα κινηματογραφικό πλατό, με τα λόγια της Curtis να συνοδεύονται από μία διάσημη φωτογραφία της Diana, στην οποία η πριγκίπισσα ετοιμάζεται να αγκαλιάσει τα δύο της παιδιά, Harry και William.

"Κάποτε παραλίγο να συναντήσω την πριγκίπισσα Diana. Θα επισκεπτόταν τα γυρίσματα για τη συνέχεια του A Fish Called Wanda, Fierce Creatures, και είμασταν στο Pinewood βαθιά μέσα στο δάσος. Όταν ήρθε η ώρα του διαλείμματος, μπήκα σε ένα αμαξάκι του γκολφ και οδήγησα ένα μίλι πίσω στο μπλοκ των καμαρινιών για να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα. Ο οδηγός μου άρχισε να χτυπάει την πόρτα, λέγοντας ότι είχε φτάσει με τους γιους της και πήδηξα στο καρότσι του γκολφ και μέχρι να επιστρέψω, εκείνη έφευγε και δεν επρόκειτο να την κυνηγήσω για να της πω πόσο πολύ τη θαυμάζω. Την επόμενη μέρα έγραψα ένα γράμμα στο οποίο έλεγα γιατί δεν ήμουν εκεί και πόσο τη θαύμαζα και το παρέδωσα στο παλάτι του Κένσινγκτον και την επόμενη μέρα έλαβα πίσω ένα γράμμα από εκείνη, με το οποίο με ευχαριστούσε για το γράμμα και κατανοούσε, φυσικά, ότι με καλεί η φύση, όπως της συμβαίνει κι εκείνης συχνά και ότι ανυπομονούσε να συναντηθούμε. Πέθανε δύο μήνες αργότερα. Είχα μόλις επιστρέψει από την Αγγλία. Θυμάμαι ότι έβλεπα τις ειδήσεις και μετά τις έκλεινα γνωρίζοντας τι θα έκαναν τα μέσα ενημέρωσης με τα επαναλαμβανόμενα πλάνα. Δίπλα στο κρεβάτι μου ήταν ένα βιβλίο για τον διαλογισμό και την ενόραση από τον Jack Kornfeld και τον Joseph Goldstein. Το πήρα στα χέρια μου και στις πρώτες σελίδες μιλούσε για το πώς οι άνθρωποι που προσπαθούσαν να ζήσουν μια ζωή με επίγνωση, την ώρα του θανάτου τους έκαναν στον εαυτό τους δύο ερωτήσεις. Έμαθα να ζω σοφά; Αγάπησα αληθινά;", έγραψε αρχικά στη μακροσκελή ανάρτησή της.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: "Αμέσως σκέφτηκα την πριγκίπισσα Diana και την γνώση της να ζει με σύνεση. Πώς βγήκε από εκείνο το εικονικό συμβόλαιο γάμου και πώς μίλησε για τα δικά της προσωπικά θέματα και επέδειξε θάρρος και συμπόνια, βάζοντας το χέρι της στο πόδι του νεαρού άνδρα με HIV/AIDS και περπατώντας στο ναρκοπέδιο. Σίγουρα πίστευα ότι είχε μάθει να ζει με σύνεση. Και νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε την εικόνα της με τα χέρια της τεντωμένα αφού απομακρύνθηκε από τους γιους της καθώς έτρεχαν προς το μέρος της. Τους αγαπούσε με έναν τρόπο που δεν είχε ποτέ ένας βασιλικός άνθρωπος και αγαπούσε πραγματικά τον κόσμο και έτσι αγαπούσε αληθινά και παρόλο που εκείνη την ημέρα, αυτή τη μέρα, δεν την είδα, εξακολουθώ να συγκινούμαι από εκείνη και τη χάρη και το θάρρος της και παρηγορούμαι επίσης γνωρίζοντας ότι έζησε μια σοφή και αγαπημένη ζωή με μυαλό".