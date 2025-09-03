Jazmin Grace Grimaldi | Η σημαντική αλλαγή στη ζωή της θετής κόρης του Αλβέρτου του Μονακό

Για πολλά χρόνια, η ύπαρξή της υπήρξε ένα από τα δύο καλά κρυμμένα μυστικά του Πριγκιπάτου του Μονακό. Το άλλο ήταν ο αδερφός της, και οι δύο παιδιά που είχε αποκτήσει ο πρίγκιπας Αλβέρτος εκτός γάμου, κάτι που εντός της πριγκιπικής οικογένειας δεν έγινε ποτέ αποδεκτό. Ο λόγος για τη Jazmin Grace Grimaldi, η οποία βιώνει μία ακόμη αλλαγή στη ζωή της.

Η μεγαλύτερη κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό, έληξε τη μακροχρόνια σχέση της με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Ian Mellencamp, ανιψιό του θρυλικού μουσικού John Mellencamp, μετά από εννέα χρόνια κοινής πορείας, σύμφωνα με το Daily Mail.

"Ήταν ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής του άλλου, αλλά ήρθε η ώρα να προχωρήσουν", δήλωσε μια πηγή στη βρετανική εφημερίδα. Αν και η σχεδόν δεκαετής σχέση τους φαινόταν σταθερή, πηγές από το περιβάλλον της Grimaldi αναφέρουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα τα προβλήματα ήταν πολλά και η έλλειψη επικοινωνίας εντονότερη.

Εκτός από την προσωπική τους σχέση, η Grimaldi και ο Mellencamp συνεργάστηκαν και καλλιτεχνικά, με τη μουσική να γίνεται το όχημα που τις ενώνει. Το 2020, κυκλοφόρησαν το "Thankful", ένα ντουέτο εμπνευσμένο από τις γιορτές, το οποίο συνέγραψαν και ερμήνευσαν μαζί, αναδεικνύοντας την αυθεντική χημεία τους ως καλλιτέχνες.