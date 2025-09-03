Follow us

Search

Jazmin Grace Grimaldi | Η σημαντική αλλαγή στη ζωή της θετής κόρης του Αλβέρτου του Μονακό

Τι διαφοροποιείται στη ζωή της μεγαλύτερης κόρης του πρίγκιπα του Μονακό.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
03-09-2025
Getty Images

Για πολλά χρόνια, η ύπαρξή της υπήρξε ένα από τα δύο καλά κρυμμένα μυστικά του Πριγκιπάτου του Μονακό. Το άλλο ήταν ο αδερφός της, και οι δύο παιδιά που είχε αποκτήσει ο πρίγκιπας Αλβέρτος εκτός γάμου, κάτι που εντός της πριγκιπικής οικογένειας δεν έγινε ποτέ αποδεκτό. Ο λόγος για τη Jazmin Grace Grimaldi, η οποία βιώνει μία ακόμη αλλαγή στη ζωή της.

Διαβάστε Επίσης

Jazmin Grace Grimaldi | Η σημαντική αλλαγή στη ζωή της θετής κόρης του Αλβέρτου του Μονακό

Καρολίνα του Μονακό | Το φλογερό ειδύλλιο που δεν ενέκρινε το Παλάτι και έκανε τη μητέρα της, Grace Kelly, να παρέμβει

Η μεγαλύτερη κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό, έληξε τη μακροχρόνια σχέση της με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Ian Mellencamp, ανιψιό του θρυλικού μουσικού John Mellencamp, μετά από εννέα χρόνια κοινής πορείας, σύμφωνα με το Daily Mail.

"Ήταν ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής του άλλου, αλλά ήρθε η ώρα να προχωρήσουν", δήλωσε μια πηγή στη βρετανική εφημερίδα. Αν και η σχεδόν δεκαετής σχέση τους φαινόταν σταθερή, πηγές από το περιβάλλον της Grimaldi αναφέρουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα τα προβλήματα ήταν πολλά και η έλλειψη επικοινωνίας εντονότερη.

Εκτός από την προσωπική τους σχέση, η Grimaldi και ο Mellencamp συνεργάστηκαν και καλλιτεχνικά, με τη μουσική να γίνεται το όχημα που τις ενώνει. Το 2020, κυκλοφόρησαν το "Thankful", ένα ντουέτο εμπνευσμένο από τις γιορτές, το οποίο συνέγραψαν και ερμήνευσαν μαζί, αναδεικνύοντας την αυθεντική χημεία τους ως καλλιτέχνες.

Tags

Latest

Simone Ashley | Επισημοποίησε τη νέα σχέση με τον κροίσο σύντροφό της, στο US Open
NEWS

Simone Ashley | Επισημοποίησε τη νέα σχέση με τον κροίσο σύντροφό της, στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Jazmin Grace Grimaldi | Η σημαντική αλλαγή στη ζωή της θετής κόρης του Αλβέρτου του Μονακό
NEWS

Jazmin Grace Grimaldi | Η σημαντική αλλαγή στη ζωή της θετής κόρης του Αλβέρτου του Μονακό

Επιστροφή στο γραφείο | 5 ιδέες για κομψά looks
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Επιστροφή στο γραφείο | 5 ιδέες για κομψά looks

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Diana | Tο γούρι που ζήτησε να κεντηθεί στο νυφικό της και κανείς δεν το είχε προσέξει μέχρι σήμερα
NEWS

Diana | Tο γούρι που ζήτησε να κεντηθεί στο νυφικό της και κανείς δεν το είχε προσέξει μέχρι σήμερα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Micro French Mani | Το αγαπημένο μανικιούρ της Kaia Gerber είναι το πιο κομψό twist του κλασικού γαλλικού
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Micro French Mani | Το αγαπημένο μανικιούρ της Kaia Gerber είναι το πιο κομψό twist του κλασικού γαλλικού

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αυτό είναι το πιο πρακτικό έπιπλο για μικρά σπίτια | Ταιριάζει με κάθε στυλ διακόσμησης και το έχουν τα ΙΚΕΑ
LIFESTYLE & HOMES

Αυτό είναι το πιο πρακτικό έπιπλο για μικρά σπίτια | Ταιριάζει με κάθε στυλ διακόσμησης και το έχουν τα ΙΚΕΑ

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Victoria - David Beckham | Το εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ από τις οικογενειακές διακοπές με τη θαλαμηγό τους
NEWS

Victoria - David Beckham | Το εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ από τις οικογενειακές διακοπές με τη θαλαμηγό τους

Αυτή είναι η χρονιά που το layering ανεβαίνει βαθμίδα | Τα ωραιότερα looks για το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Αυτή είναι η χρονιά που το layering ανεβαίνει βαθμίδα | Τα ωραιότερα looks για το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Style Restart | 11 τάσεις που ορίζουν το στιλ της νέας σεζόν
NEWS

Style Restart | 11 τάσεις που ορίζουν το στιλ της νέας σεζόν

Best of Network

&quot;Οι Τούρκοι έφτασαν 4 μίλια από τη Σαμοθράκη&quot;, λένε οι ψαράδες - Μαρινάκης: &quot;Δεν έγινε σε ελληνικά χωρικά ύδατα&quot;

"Οι Τούρκοι έφτασαν 4 μίλια από τη Σαμοθράκη", λένε οι ψαράδες - Μαρινάκης: "Δεν έγινε σε ελληνικά χωρικά ύδατα"

Πώς καίγεται πραγματικά το λίπος στο σώμα σου; (Όχι, δεν ιδρώνεις λίπος)

Πώς καίγεται πραγματικά το λίπος στο σώμα σου; (Όχι, δεν ιδρώνεις λίπος)

Ξεπαγώνουν οι αυξήσεις στις συντάξεις με &quot;προσωπική διαφορά&quot; - Τα 4 μέτρα για τους συνταξιούχους

Ξεπαγώνουν οι αυξήσεις στις συντάξεις με "προσωπική διαφορά" - Τα 4 μέτρα για τους συνταξιούχους

Ούτε &quot;rom&quot;, ούτε &quot;com&quot;: Μα πού πήγαν τέλος πάντων οι καλές ρομαντικές κομεντί;

Ούτε "rom", ούτε "com": Μα πού πήγαν τέλος πάντων οι καλές ρομαντικές κομεντί;

&quot;Τι να φορέσω σήμερα;&quot; | Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με το look που φοράμε συνεχώς

"Τι να φορέσω σήμερα;" | Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με το look που φοράμε συνεχώς

Τα μπεζ μποτάκια από τη Mango που θα σε κάνουν να ανυπομονείς για το φθινόπωρο

Τα μπεζ μποτάκια από τη Mango που θα σε κάνουν να ανυπομονείς για το φθινόπωρο

Η &quot;Κόμισσα της Φάμπρικας&quot; είναι η νέα παράσταση του Σταμάτη Φασουλή

Η "Κόμισσα της Φάμπρικας" είναι η νέα παράσταση του Σταμάτη Φασουλή

Σπιτική σοκολάτα με σταφύλια - θα χρειαστείς μόνο 2 υλικά!

Σπιτική σοκολάτα με σταφύλια - θα χρειαστείς μόνο 2 υλικά!

4 τρόποι για να φτιάχνεις πάντα ένα υγιεινό σνακ για το σχολείο

4 τρόποι για να φτιάχνεις πάντα ένα υγιεινό σνακ για το σχολείο