Καρολίνα του Μονακό | Το φλογερό ειδύλλιο που δεν ενέκρινε το Παλάτι και έκανε τη μητέρα της, Grace Kelly, να παρέμβει

Ήταν περί τα μέσα της δεκαετίας του '70, όταν η Καρολίνα του Μονακό, κόρη της αείμνηστης Grace Kelly, έζησε μία ιστορία αγάπης που έκανε την οικογένειά της και ολόκληρη την Ευρώπη να βρίσκεται σε ανησυχία.

Στην "καρδιά" της προαναφερθείσας δεκαετίας, η 20χρονη Καρολίνα ξεκίνησε ένα θυελλώδες ειδύλλιο με τον Philippe Junot, έναν 36χρονο Παριζιάνο τραπεζίτη, γνωστό για τους ελίτ κοινωνικούς δεσμούς του και τη φήμη του ως playboy. Ενώ ο Junot προερχόταν από μια καλά δικτυωμένη γαλλική οικογένεια, ο φανταχτερός τρόπος ζωής του και η σημαντική διαφορά ηλικίας προκάλεσαν άμεση ανησυχία στο εσωτερικό της βασιλικής οικογένειας του Μονακό.

Όταν η σχέση άρχισε να γίνεται πιο δυνατή, ο πρίγκιπας Ρενιέ και η πριγκίπισσα Grace παρενέβησαν αθόρυβα. Η Καρολίνα στάλθηκε αρχικά σε μια πολιτιστική περιοδεία στο Εκουαδόρ. Σύντομα, όμως, αυτή και η μητέρα της ταξίδεψαν ακόμη πιο μακριά - στα απομακρυσμένα νησιά Γκαλαπάγκος. Το ταξίδι ερμηνεύτηκε ευρέως ως μια προσπάθεια της Grace Kelly να απομακρύνει την κόρη της από το ειδύλλιο, μακριά από τον Τύπο και την πίεση του Παλατιού που είχε αρχίσει να γίνεται αφόρητη.

Ο Junot δεν έμεινε, όμως, με σταυρωμένα χέρια. Διένυσε πετώντας με αεροπλάνο όλη αυτή την απόσταση για να συναντήσει την Καρολίνα στα Γκαλαπάγκος, δηλώνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ήταν η μοναδική γυναίκα στη ζωή του. Στις 29 Ιουνίου 1978, η Καρολίνα παντρεύτηκε τον Philippe Junot σε μια όμορφη υπαίθρια τελετή στο πριγκιπικό παλάτι του Μονακό, στην ίδια τοποθεσία όπου η Grace Kelly είχε παντρευτεί τον πρίγκιπα Ρενιέ το 1956.

Ενώ ο γάμος μετατράπηκε σε παγκόσμιο γεγονός για τα μέσα ενημέρωσης, η διάρκειά του ήταν σύντομη. Το 1980, μόλις δύο χρόνια αργότερα, η πριγκίπισσα Καρολίνα και ο Philippe Junot χώρισαν, με την πρώτη να παντρεύεται ξανά, μετά από τρία χρόνια, τον Stefano Casiraghi.